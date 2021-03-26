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影／醉壞示範！醉漢搭公車突發飆 作勢傷人遭警壓制管束
63歲李姓男子日前酒後搭乘公車，因誤認坐在隔壁的女子偷了他的帽子，憤而對女乘客發飆，公車司機介入勸阻，李男還拿著酒瓶作勢攻擊司機，所幸警方獲報及時到場，將李男壓制在地，予以管束，酒醉鬧劇才結束。
警方調查，李男3月5日上午8時許已酩酊大醉，他獨自搭上公車，在行經台北市中華路時，突然飆罵坐在隔壁的女子，嚇得對方立刻向司機求助；未料，57歲林姓司機介入勸阻，李男又拿著高粱酒瓶走向駕駛座，強行開門作勢攻擊司機，所幸轄區警方獲報後及時到場，直接從李男後方將其摔倒壓制，施以保護管束。
據悉，李男在行車途中，帽子不慎掉在地上，又見女乘客頭戴相似款式帽子，誤認女子是偷帽賊，遂破口大罵，引發一連串酒後脫序行為；警方表示，現場員警事後將情緒激動的李男帶返警所管束，後續乘客及司機皆未提告。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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