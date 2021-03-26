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高雄港驚悚車禍 鋼胚穿入曳引車司機跳車

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄港第56號碼頭今天發生驚悚車禍，王姓男子駕駛曳引車準備載貨離港，在碼頭旁卻有1輛堆高機，正準備卸運輪船上鋼胚下碼頭，曳引車頭撞上12公尺長鋼胚，鋼胚直接穿入駕駛座，幸王姓司機及時跳車躲過一劫，肇事原因由高雄港務警察總隊調查中。

據了解，今天中午12點30分左右，王姓男子（56歲）駕駛曳引車，載運鋼管準備離開高雄港56號碼頭，不巧，陳姓男子（75歲）駕堆高機，載運剛卸下船的鋼胚，準備運到碼頭卸貨處，曳引車轉彎時疑視線受阻，車頭撞上堆高機所載運的鋼胚，瞬間鋼胚自前擋風玻璃穿入曳引車右前座，司機嚇得趕緊跳車才未受傷。

曳引車撞上鋼胚後，由於每根鋼胚長12公尺、重2噸， 其中1根鋼胚被一頭插入駕駛座，另頭掉落堆高機，在地上畫出10多公尺擦痕，不久曳引車即停下，讓當時一旁目擊車禍的工人都為司機嚇出一身冷汗。

王姓司機駕駛曳引車在高雄港碼頭，不慎撞及一旁堆高機載運的鋼胚，跳車跳生，也讓一旁目擊者吃驚。記者林保光／翻攝
王姓司機駕駛曳引車在高雄港碼頭，不慎撞及一旁堆高機載運的鋼胚，跳車跳生，也讓一旁目擊者吃驚。記者林保光／翻攝
王姓司機駕駛曳引車在高雄港碼頭，不慎撞及一旁堆高機載運的鋼胚，跳車跳生，也讓一旁目擊者吃驚。記者林保光／翻攝
王姓司機駕駛曳引車在高雄港碼頭，不慎撞及一旁堆高機載運的鋼胚，跳車跳生，也讓一旁目擊者吃驚。記者林保光／翻攝
鋼胚一頭穿入曳引車頭，一頭掉落地上，在碼頭地面畫出10多公尺擦痕。記者林保光／翻攝
鋼胚一頭穿入曳引車頭，一頭掉落地上，在碼頭地面畫出10多公尺擦痕。記者林保光／翻攝

碼頭 高雄港 車禍

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