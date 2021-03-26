5歲男童走失「找無媽」 汐止警帶童沿途找回

汐止警分局汐止派出所員警找到了走失男童的母親，男童母親喜極而泣，並相當自責。 圖／觀天下有線電視提供 汐止警分局汐止派出所員警在執行巡邏任務時，行經汐止運動場時發現一名5歲男童嚎啕大哭，並且大聲哭喊著要找媽媽，經員警主動詢問是走失男童，陪伴男童尋找近一個小時後，在菜市場旁茫茫人海中找到了男童的母親，男童母親喜極而泣，並相當自責，汐止警分局呼籲帶孩童外出時，配戴名牌，寫上姓名及緊急電話，以防孩童走失。

汐止派出所員警黃溫平與吳柏錩執行巡邏勤務時，行經本轄汐止運動場前，發現一位男童(年約5歲)在運動場旁嚎啕大哭，並且大聲哭喊著要找媽媽，遂主動上前詢問，男童向員警表示稍早與母親到運動場周邊玩耍，但是忽然間就找不到母親了，自己因此感到緊張和害怕所以就在路旁哭了起來，當下員警只好暫時充當臨時保母並安撫男童情緒，隨後陪伴男童在附近周遭尋找男童母親，就在尋找了將近一個小時後，終於在菜市場旁茫茫人海中找到了男童的母親，當男童母親見到男童時喜極而泣。

男童母親相當自責表示，帶男童於運動場周邊玩耍時，一時疏忽未注意導致男童走失，男童母親對於員警熱心的幫忙及照料深表感謝。

汐止警分局呼籲，家長帶孩童外出時，應緊牽孩童之手且勿使其離開視線，切勿被四周環境吸引，無形中忘了孩童的存在，外出時為孩童配戴名牌，寫上姓名及緊急電話，萬一孩童走失，可讓警察或熱心民眾藉名牌上的資料與家人取得聯絡。