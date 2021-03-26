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影／托嬰中心保母壓死男嬰 負責人出庭將自己比喻為工友

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

「我們的」內湖托嬰中心廖姓保母為讓10個月大男童入睡，涉嫌雙手環抱、悶壓男童頭頸部長達19分鐘致亡，廖一審被士林地院依過失致死罪判處3年6月徒刑，托嬰中心負責人黃祥官、班主任徐育質及與廖共同照顧男童的保母蘇昭伶，遭依修正前業務過失致死罪起訴，3人今天出庭均否認犯行，黃將自己比喻成托嬰中心「工友」，稱自己只負責修理托嬰中心冷氣、裝潢等後勤工作，其他一概不知。

男童「睿睿」前年4月遭重達90公斤的廖姓保母用身體重壓19分鐘，在到達醫院急救前明顯死亡，睿睿父母除追究廖的責任，另質疑托嬰中心監督不周，士林地檢署去年12月偵結，認定負責人黃祥官、班主任徐育質、與廖共同照顧男童的保母蘇昭伶未能注意、禁止廖的行為，依修正前業務過失致死罪將3人起訴。

士林地院今天開準備程序庭，3人均出庭否認犯罪，黃稱他平常只會做一些裝潢、修冷氣等後勤工作，他委託專業人員擔任督導，督導下還有主任，平時不會看這些幼童的照護紀錄，托育的事情是主任直接跟社會局負責，中心舉辦的家長會活動，他也很少出席，員工都有教育訓練，半年一次聯合教育訓練，每月一次醫護教育訓練，保母是主任及督導在聘用，案發前沒有家長反映有照護不周情況。

與廖共同照顧男童的33歲保母蘇昭伶說，她雖跟廖共同照顧同一間的幼童，但有分配小孩，「睿睿」並非她照顧，之前有幾次曾看到廖壓制「睿睿」，環抱「睿睿」睡覺，她有跟主任報告，她也跟廖說過「不要讓小朋友這樣睡覺」、「小朋友不想睡不要勉強」。

「睿睿」母親在庭中忍不住眼淚向法官說，兒子的生活紀錄簿最後幾次都是蘇蓋章，「蘇怎麼會說沒照顧」？

35歲班主任徐育質則表示，她負責行政、學費、採買等工作，沒有實際照顧到幼兒，平時不會特別看監視器，之前曾看過廖抱著「睿睿」還壓他頭，有提醒過廖「不能這樣」，也跟督導反映過。

黃祥官辯護律師辯稱，黃沒有參與孩童照顧，也未獲相關人士反映，很難預測廖的行為。

「睿睿」父母的委任律師葉恕宏法庭上說，黃、蘇、徐3人所述互有矛盾，請法官傳喚廖，查清黃、蘇、徐3人負責的職務內容，以及徐是否長期知悉卻未阻止。法官諭知由合議庭評議。

「睿睿」母親指控保母蘇昭伶明顯與廖共同照護遭悶死的兒子，因兒子的生活紀錄簿最後幾日都由蘇蓋章。記者蔡翼謙／攝影
「睿睿」母親指控保母蘇昭伶明顯與廖共同照護遭悶死的兒子，因兒子的生活紀錄簿最後幾日都由蘇蓋章。記者蔡翼謙／攝影
「睿睿」母親指控保母蘇昭伶明顯與廖共同照護遭悶死的兒子，因兒子的生活紀錄簿最後幾日都由蘇蓋章。記者蔡翼謙／攝影
「睿睿」母親指控保母蘇昭伶明顯與廖共同照護遭悶死的兒子，因兒子的生活紀錄簿最後幾日都由蘇蓋章。記者蔡翼謙／攝影

保母 托嬰

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