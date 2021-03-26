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阿里山達邦公路邊坡又火警 靠近18日起火點

中央社 / 嘉義縣26日電

農委會主委陳吉仲今天上午到嘉義林區管理處表揚阿里山森林大火滅火有功人員，但下午達邦公路邊坡再度起火，林管處已緊急派員前往，嘉義縣消防人員也到場處理。

嘉義林管處表示，初步瞭解冒濃煙的地點在18日起火點附近，位於大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69公里處附近下方、169縣道達邦公路上方。

阿里山鄒族部落道路資訊臉書社群下午2時左右貼出訊息，「169縣道達邦公路火苗又燃起，大家要注意安全，行經此路段請快速通行」。網友雪白狐魅則貼文，「達邦三號橋第一個明隧道上面又失火」。

大埔事業區第228、229林班18日下午2時左右發生森林火災，截至22日下午3時20分才撲滅火勢，延燒面積約1.6公頃，當地民眾推測起火原因是亂丟菸蒂造成。

阿里山 嘉義 大埔 農委會 陳吉仲

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