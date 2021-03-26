快訊

新冠境外移入確診補教男師 在台接觸者增加至30人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團再出招！騙長輩領醫療補助款 高雄警細心解惑

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄黃姓男子接到詐騙集團來電，對方謊稱是新北市健保局組員，要他支付3萬多元以領回申請的醫療補助款，幸好黃有防詐觀念，及時求證警方，經由派出所警員耐心解釋後，保住辛苦血汗錢。

三民二分局表示，黃姓阿伯（80歲）接到謊稱是「新北市健保局法務組」的詐騙集團來電，指他日前申請的醫療補助款已審核通過，但需要黃先匯款3萬5790元，才能領回申請款項。

由於黃男平時有在參加警察舉辦的防詐宣導活動，也曾在電視上看到165詐騙宣導廣告，他一接到電話後立即跑到住家附近的派出所詢問。

昨天下午近3點時，黃男與妻子慌張走進三民二分局民族派出所求證，在聽完黃男談論詐團來電內容後，值班巡佐盧志霖立即告訴他這是詐團常用的詐騙手法之一，千萬別因一時緊張匯款，黃聽聞後恍然大悟，直感謝警方保住他的血汗錢。

三民二分局呼籲，詐騙手法層出不窮，如接獲疑似詐騙電話，應盡速與派出所聯繫，警方會小心求證，並提供專業的解答，切記勿直接匯款或提供相關資料給詐騙集團。

高雄黃姓男子接到詐騙集團來電，對方謊稱是新北市健保局組員，要他支付3萬多元以領回申請的醫療補助款。記者邱奕能／翻攝
高雄黃姓男子接到詐騙集團來電，對方謊稱是新北市健保局組員，要他支付3萬多元以領回申請的醫療補助款。記者邱奕能／翻攝

詐騙集團 健保

延伸閱讀

高雄蛋白區行情 一路墊高

高雄人口紅利遞減 房市藏隱憂

北科大經營管理系女教授 詐領60萬元補助款獲緩起訴

有夠囂張！桃警頒獎表揚 詐團電話恐嚇郵局行員

相關新聞

情侶未婚生子裝袋遺棄 「僅存小碎骨非人骨」男嬰人間蒸發

宋姓女子與黃姓男友近1年多前未婚生子，因無法撫養男嬰，黃竟將男嬰連同胎盤、臍帶裝入塑膠袋丟棄工地，1個月後警方只找到小碎...

影／陳吉仲剛慰問完打火英雄 阿里山竟再傳火燒山

阿里山區火災一波未平，一波又起，大埔事業區第228、229林班地，18日發大火歷經5天超過97小時才滅火，農委會主委陳吉...

詐團再出招！騙長輩領醫療補助款 高雄警細心解惑

高雄黃姓男子接到詐騙集團來電，對方謊稱是新北市健保局組員，要他支付3萬多元以領回申請的醫療補助款，幸好黃有防詐觀念，及時...

桃園溪洲山賞血藤花！注意路濕滑 兩山友今受傷警消救援

兩名山友今天上午到桃園市大溪區溪洲山登山步道，觀賞成串血藤花爆開美景，因步道濕滑不慎摔傷，男子頭部受傷流血、婦人手部摔傷...

超車不慎釀擦撞事故 屏東騎士連人帶車噴進路旁早餐店

屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車行經竹田鄉中正路與自強路口時，疑似為了超車，不慎與同向銀色休旅車發生擦撞，導致葉...

男研究生強吻襲臀女同學 還贈跳蛋：按摩妳想要的地方

桃園林姓研究生約女同學到校討論論文，卻趁夜深人靜時伸狼爪，先拿情趣用品跳蛋按摩她，又摸臀部、摟腰並強吻，對方不斷抗拒仍遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。