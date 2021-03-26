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詐團再出招！騙長輩領醫療補助款 高雄警細心解惑
高雄黃姓男子接到詐騙集團來電，對方謊稱是新北市健保局組員，要他支付3萬多元以領回申請的醫療補助款，幸好黃有防詐觀念，及時求證警方，經由派出所警員耐心解釋後，保住辛苦血汗錢。
三民二分局表示，黃姓阿伯（80歲）接到謊稱是「新北市健保局法務組」的詐騙集團來電，指他日前申請的醫療補助款已審核通過，但需要黃先匯款3萬5790元，才能領回申請款項。
由於黃男平時有在參加警察舉辦的防詐宣導活動，也曾在電視上看到165詐騙宣導廣告，他一接到電話後立即跑到住家附近的派出所詢問。
昨天下午近3點時，黃男與妻子慌張走進三民二分局民族派出所求證，在聽完黃男談論詐團來電內容後，值班巡佐盧志霖立即告訴他這是詐團常用的詐騙手法之一，千萬別因一時緊張匯款，黃聽聞後恍然大悟，直感謝警方保住他的血汗錢。
三民二分局呼籲，詐騙手法層出不窮，如接獲疑似詐騙電話，應盡速與派出所聯繫，警方會小心求證，並提供專業的解答，切記勿直接匯款或提供相關資料給詐騙集團。
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