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情侶未婚生子裝袋遺棄 「僅存小碎骨非人骨」男嬰人間蒸發

聯合報 / 記者林保光／即時報導

宋姓女子與黃姓男友近1年多前未婚生子，因無法撫養男嬰，黃竟將男嬰連同胎盤、臍帶裝入塑膠袋丟棄工地，1個月後警方只找到小碎骨。案經檢方依殺人罪起訴，但後來驗出小碎骨並非人骨，今天高雄地院依殺人未遂罪，判黃9年、宋女6年徒刑，全案可上訴，但是，男嬰至今卻人間蒸發，去向不明。

判決指出，20歲的宋姓女子與黃姓男友因離家，投宿朋友在高雄市小港區租處，2018年、2019年先後經家人報警協尋，列為失蹤人口，直到2019年4月宋女身體不適就診，驗出懷孕多月，後來宋女因未婚懷孕，經醫院通報高雄市社會局，但2人對於是否生下小孩時有爭執，又怕2人參與詐騙集團被警方查獲，後來宋女便沒再產檢。

直到2019年10月，宋女腹部陣痛，在廁所分娩男嬰，據查，當時男嬰還活著，黃姓男子卻為養不起小孩，曾向朋友稱「知道怎麼處理了」，便在男嬰出世後4小時，把男嬰連同胎盤、臍帶裝入塑膠袋，在小港區某工地前隔著圍籬，將裝男嬰的塑膠袋拋入工地，儘管黃曾聽見男嬰哭聲，仍置之不理離去。

1個月後黃、宋到台中被警方尋獲是失蹤人口，並通報高雄市社會局，社工卻發覺原本懷孕的宋女卻沒再大腹便便，懷疑有蹊蹺，請高雄市警小港分局協助調查，才查出黃將男嬰裝袋丟棄。警方只在工地找到小碎骨，將2人移送法辦，去年高雄地檢署依殺人罪起訴。

高雄地方法院審理全案後，因法醫研究所驗出尋獲的小碎骨並非人類骨骸，確認男嬰下落不明，生死未卜。合議庭認為，不論2人為明知或預見，主觀上行為人有使其發生或任其發生的犯意，宋女是嬰兒生母，也可預見男友要「處理」男嬰，可能致男嬰死亡仍未報警阻止，將2人依共同殺人未遂罪判刑。

警方在高雄市小港區一處圍籬內的空地，找到小碎骨，但後來證實非人類骨骸。記者林保光／翻攝
警方在高雄市小港區一處圍籬內的空地，找到小碎骨，但後來證實非人類骨骸。記者林保光／翻攝
警方在高雄市小港區一處圍籬內的空地，找到小碎骨，但後來證實非人類骨骸。記者林保光／翻攝
警方在高雄市小港區一處圍籬內的空地，找到小碎骨，但後來證實非人類骨骸。記者林保光／翻攝

殺人 高雄市

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