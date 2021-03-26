桃園溪洲山賞血藤花！注意路濕滑 兩山友今受傷警消救援

兩名山友今天上午到桃園市大溪區溪洲山登山步道，觀賞成串血藤花爆開美景，因步道濕滑不慎摔傷，男子頭部受傷流血、婦人手部摔傷腫脹，男子一度意識昏迷，其他遊客趕緊報警，並連絡消防救護員到場，經過初步包紮已無大礙，由救護人員護送下山並送醫。

大溪警分局表示，石門水庫先前櫻花、杜鵑盛開，後來流蘇等花接力盛開，吸引不少遊客登山健走賞花。溪洲山因為最近血藤花怒放，步道旁有幾棵可以近距離欣賞，不像一般血藤花開花位置比較高，因此非假日就有人趁登山健走時賞花，也有人專程到溪洲山步道賞花。

警方研判因為前幾天下雨，山區步道濕滑，兩名登山客雖然走在步道上，還是一個不防摔倒，男子因為頭部碰撞，一度意識不清楚，在其他登山客協助下讓他坐下休息，等救護隊員到場檢查，男子意識逐漸清楚，幸無大礙。救護員為他們裹傷後，帶他們走了約半小時下山路程，回到平地後再由救護車送往國軍桃園總醫院。

警方說，觀看血藤花可以走不同的步道上山，熟悉路線的遊客通常從福山巖登山步道上到稜線，接著下到低鞍處再爬約100公尺，右側就會看見一棵盛開的血藤花，因為可以近距離賞花拍照，不少遊客專程前來，有的遊客還希望在地上找到種子帶回家栽種。