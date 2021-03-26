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超車不慎釀擦撞事故 屏東騎士連人帶車噴進路旁早餐店
屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車行經竹田鄉中正路與自強路口時，疑似為了超車，不慎與同向銀色休旅車發生擦撞，導致葉男連人帶車衝進路口的早餐店內，噴飛的機車還撞凹店內石柱。所幸，葉男僅受輕傷，送醫救治後並無大礙，經酒測，雙方酒測值為零，後續肇責，仍待釐清。
這起車禍，發生於今天上午9時30分，葉男騎著機車，行經竹田鄉中正路與自強路口時，疑似為了超車，與同向駕駛銀色休旅車的64歲李姓男子發生擦撞。
碰撞當下，葉男連人帶車被彈進路口的早餐店內，噴飛的機車還撞凹店內石柱。所幸，機車並未波及店內任何人，葉也只受輕傷，送醫治療後並無大礙，警方也分別向葉男、李男實施酒測，雙方皆未飲酒，後續肇責，仍待釐清。
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