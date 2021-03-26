快訊

新冠境外移入確診補教男師 在台接觸者增加至30人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超車不慎釀擦撞事故 屏東騎士連人帶車噴進路旁早餐店

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車行經竹田鄉中正路與自強路口時，疑似為了超車，不慎與同向銀色休旅車發生擦撞，導致葉男連人帶車衝進路口的早餐店內，噴飛的機車還撞凹店內石柱。所幸，葉男僅受輕傷，送醫救治後並無大礙，經酒測，雙方酒測值為零，後續肇責，仍待釐清。

這起車禍，發生於今天上午9時30分，葉男騎著機車，行經竹田鄉中正路與自強路口時，疑似為了超車，與同向駕駛銀色休旅車的64歲李姓男子發生擦撞。

碰撞當下，葉男連人帶車被彈進路口的早餐店內，噴飛的機車還撞凹店內石柱。所幸，機車並未波及店內任何人，葉也只受輕傷，送醫治療後並無大礙，警方也分別向葉男、李男實施酒測，雙方皆未飲酒，後續肇責，仍待釐清。

屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車與同向休旅車發生擦撞，連人帶車衝進路口的早餐店內。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車與同向休旅車發生擦撞，連人帶車衝進路口的早餐店內。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車與同向休旅車發生擦撞，連人帶車衝進路口的早餐店內。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車與同向休旅車發生擦撞，連人帶車衝進路口的早餐店內。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車與同向休旅車發生擦撞，連人帶車衝進路口的早餐店內。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車與同向休旅車發生擦撞，連人帶車衝進路口的早餐店內。記者陳弘逸／翻攝

酒測 早餐 休旅車

延伸閱讀

酒精止步！工地酒測管制防職災

屏東這路口只改善一項工程 肇事率一個月內就銳減

一件襯衫／屏東務農老夫妻 攜手走過50年婚姻的信念

屏東和平國小韻律體操瑞星盃拿下4金4銀 選手突破自我

相關新聞

情侶未婚生子裝袋遺棄 「僅存小碎骨非人骨」男嬰人間蒸發

宋姓女子與黃姓男友近1年多前未婚生子，因無法撫養男嬰，黃竟將男嬰連同胎盤、臍帶裝入塑膠袋丟棄工地，1個月後警方只找到小碎...

影／陳吉仲剛慰問完打火英雄 阿里山竟再傳火燒山

阿里山區火災一波未平，一波又起，大埔事業區第228、229林班地，18日發大火歷經5天超過97小時才滅火，農委會主委陳吉...

詐團再出招！騙長輩領醫療補助款 高雄警細心解惑

高雄黃姓男子接到詐騙集團來電，對方謊稱是新北市健保局組員，要他支付3萬多元以領回申請的醫療補助款，幸好黃有防詐觀念，及時...

桃園溪洲山賞血藤花！注意路濕滑 兩山友今受傷警消救援

兩名山友今天上午到桃園市大溪區溪洲山登山步道，觀賞成串血藤花爆開美景，因步道濕滑不慎摔傷，男子頭部受傷流血、婦人手部摔傷...

超車不慎釀擦撞事故 屏東騎士連人帶車噴進路旁早餐店

屏東一名20歲葉姓男子，今天上午騎著機車行經竹田鄉中正路與自強路口時，疑似為了超車，不慎與同向銀色休旅車發生擦撞，導致葉...

男研究生強吻襲臀女同學 還贈跳蛋：按摩妳想要的地方

桃園林姓研究生約女同學到校討論論文，卻趁夜深人靜時伸狼爪，先拿情趣用品跳蛋按摩她，又摸臀部、摟腰並強吻，對方不斷抗拒仍遇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。