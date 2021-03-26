快訊

幼稚園老師IG貼小孩正臉照狠罵「智障」 園方緊急開除滅火

民間收到疑失蹤飛官定標器訊號 軍方趕赴現場確認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男研究生強吻襲臀女同學 還贈跳蛋：按摩妳想要的地方

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓研究生約女同學到校討論論文，卻趁夜深人靜時伸狼爪，先拿情趣用品跳蛋按摩她，又摸臀部、摟腰並強吻，對方不斷抗拒仍遇害，林事後還傳訊「用我送妳的東西，按摩想要的地方」，女子怒斥「我嚴重感到性騷擾」，檢方認為林犯嫌明確，偵結依強制猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，林男（30歲）2019年12月30日約女子到某大學的研究室討論論文，2人留到深夜12點多，林見四下無人竟性慾高漲，不顧女子出言拒絕、用手阻擋，拿跳蛋按摩她身體，又伸手掀裙摸臀部還強吻。

林男不罷休，得手後又繼續強吻女子的脖子、強行摟腰環抱等，女子不甘受辱事後報警堅持對林提告。檢方訊時，林坦承有拿跳蛋按摩對方肩膀、背部，並親吻碰到臀部，替她全身按摩、從後側躺擁抱等。

但女子指證歷歷，表示當時已經明白出言拒絕，但仍遭林出手騷擾；檢方勘驗雙方對話，發現林曾傳「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」，「或是自己來的部分，妳有想要自己來嗎？」

女子當時也回「請注意你的言語、舉止，我嚴重感受到性騷擾」」、「你該學著控制自己的言行舉止，尊重別人身體是基本的，否則只會讓人害怕」，「因為你的言行讓我害怕想趕快離開」。

檢方認為，女子事後到醫院也被診斷出處於焦慮狀態，加上雙方對話、監視器畫面等，認定林犯嫌明確，偵結依2個強制猥褻罪嫌起訴林。

林男強吻、亂摸女同學還用跳蛋按摩，檢方依強制猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
林男強吻、亂摸女同學還用跳蛋按摩，檢方依強制猥褻罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

按摩 猥褻 性騷擾

延伸閱讀

又婚鬧！新娘遭噁心證婚人「強吻」10秒 新郎竟在一旁笑開懷

搏擊教練迷昏女同學性侵 錢不能彌補改判7年半

療癒商機正夯！按摩小沙發、溫熱按摩枕小資族必入手

禁強吻新娘伴娘 山東打「婚鬧」公告火了

相關新聞

五股住宅大樓疑行動電源爆炸 男子左手掌斷肢僅剩一指

新北市五股區一處住宅大樓今天凌晨傳出爆炸巨響，疑因行動電源不明原因爆炸，一名男子左手掌斷肢，由消防人員 緊急送醫。至於爆...

女荷官加好友引賭客上門 台南警查獲德州撲克賭場

台南市警一分局接獲檢舉，位在東區一棟大樓內藏有流動式德州撲克職業賭場，女荷官加好友的方式，在網路上號召會員入會，以德州撲...

男研究生強吻襲臀女同學 還贈跳蛋：按摩妳想要的地方

桃園林姓研究生約女同學到校討論論文，卻趁夜深人靜時伸狼爪，先拿情趣用品跳蛋按摩她，又摸臀部、摟腰並強吻，對方不斷抗拒仍遇...

台江大道又發生自撞車禍 駕駛：希望有條平安回家的路

台南市安南區台江大道上月間陸續兩起自撞車禍，已造成7人死亡，昨天下午又有蘇姓男子男駕車行經北安路遇台江路口右轉沒多久，不...

酒精止步！工地酒測管制防職災

高雄工安意外頻仍，營造業為職災發生率最高場域，勞工若在工作中飲用含酒精飲料，會增添作業安全風險。高雄市勞工局倡導工地禁酒...

越南女移工產下死嬰竟藏於倉庫貨架 警方今公布畫面

越南籍何女去年12月在宿舍廁所產下一名男嬰，但男嬰生下後疑似沒有呼吸，何女竟直接把男嬰屍體放在垃圾袋丟棄，隔天因於心不忍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。