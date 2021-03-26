男研究生強吻襲臀女同學 還贈跳蛋：按摩妳想要的地方

桃園林姓研究生約女同學到校討論論文，卻趁夜深人靜時伸狼爪，先拿情趣用品跳蛋按摩她，又摸臀部、摟腰並強吻，對方不斷抗拒仍遇害，林事後還傳訊「用我送妳的東西，按摩想要的地方」，女子怒斥「我嚴重感到性騷擾」，檢方認為林犯嫌明確，偵結依強制猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，林男（30歲）2019年12月30日約女子到某大學的研究室討論論文，2人留到深夜12點多，林見四下無人竟性慾高漲，不顧女子出言拒絕、用手阻擋，拿跳蛋按摩她身體，又伸手掀裙摸臀部還強吻。

林男不罷休，得手後又繼續強吻女子的脖子、強行摟腰環抱等，女子不甘受辱事後報警堅持對林提告。檢方訊時，林坦承有拿跳蛋按摩對方肩膀、背部，並親吻碰到臀部，替她全身按摩、從後側躺擁抱等。

但女子指證歷歷，表示當時已經明白出言拒絕，但仍遭林出手騷擾；檢方勘驗雙方對話，發現林曾傳「可以用我送妳的按摩器具，按摩想要的地方」，「或是自己來的部分，妳有想要自己來嗎？」

女子當時也回「請注意你的言語、舉止，我嚴重感受到性騷擾」」、「你該學著控制自己的言行舉止，尊重別人身體是基本的，否則只會讓人害怕」，「因為你的言行讓我害怕想趕快離開」。