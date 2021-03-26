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台江大道又發生自撞車禍 駕駛：希望有條平安回家的路

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區台江大道上月間陸續兩起自撞車禍，已造成7人死亡，昨天下午又有蘇姓男子男駕車行經北安路遇台江路口右轉沒多久，不慎失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷，他表示，行經該路段車輪壓到凹陷路面，方向盤跟著偏移，還來不及反應，車身即偏斜撞上路邊電桿，質疑路面不平釀禍。

蘇表示，每天行駛台江大道上下班，知道路面不是很好，所以只要開這路段都會特別小心謹慎，也不敢開太快，車速都在3、40公里，不會超過50公里。所幸這次車禍只有車子毀損，人沒怎樣，希望市府能夠重視好好修護路面，可以讓用路人有條平安回家的路。

然而，台江大道車禍不斷，上月1日深夜一輛轎車載著6人，由西向東行駛於台江大道2段，不料過了總頭橋1百公尺竟高速逆向衝撞一處公司的警衛室，造成6人當場沒有無生命跡象。上月21日深夜，林姓男子前天深夜無照駕車，行經台南市安南區台江大道二段，不明原因失控自撞路燈燈桿，林拋出車外傷重不治，該地點距離6死車禍約400公尺連續發生死亡車禍，引發地方關切。

台南市安南區台江大道上月間陸續兩起自撞車禍，已造成7人死亡，昨天又傳出有轎車自撞車禍。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區台江大道上月間陸續兩起自撞車禍，已造成7人死亡，昨天又傳出有轎車自撞車禍。記者邵心杰／翻攝
蘇姓駕駛表示，駕車行經北安路遇台江路口右轉，車輪壓到凹陷路面，方向盤跟偏移，才會自撞路旁電線桿。記者邵心杰／翻攝
蘇姓駕駛表示，駕車行經北安路遇台江路口右轉，車輪壓到凹陷路面，方向盤跟偏移，才會自撞路旁電線桿。記者邵心杰／翻攝

台江 車禍

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