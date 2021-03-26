台江大道又發生自撞車禍 駕駛：希望有條平安回家的路

台南市安南區台江大道上月間陸續兩起自撞車禍，已造成7人死亡，昨天下午又有蘇姓男子男駕車行經北安路遇台江路口右轉沒多久，不慎失控自撞路邊電線桿，安全氣囊爆開，人無受傷，他表示，行經該路段車輪壓到凹陷路面，方向盤跟著偏移，還來不及反應，車身即偏斜撞上路邊電桿，質疑路面不平釀禍。

蘇表示，每天行駛台江大道上下班，知道路面不是很好，所以只要開這路段都會特別小心謹慎，也不敢開太快，車速都在3、40公里，不會超過50公里。所幸這次車禍只有車子毀損，人沒怎樣，希望市府能夠重視好好修護路面，可以讓用路人有條平安回家的路。