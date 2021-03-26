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酒精止步！工地酒測管制防職災
高雄工安意外頻仍，營造業為職災發生率最高場域，勞工若在工作中飲用含酒精飲料，會增添作業安全風險。高雄市勞工局倡導工地禁酒文化，今天在前金區光復三街新建住宅工地，辦「工地酒測管制措施觀摩會」，副市長羅達生期許，各營建工地自主管理能力，市府將增加勞動監督檢查頻率，降低營造工地職災，減少憾事。
工安意外層出不窮，引起市長陳其邁重視，勞工局鎖定中、高風險工地共443處，4月底前完成重點防災事項普查，截至3月25日止，已完成檢查80處工地，其中停工處分11件次，罰鍰83件次，罰鍰金額合計383萬元，常見缺失包含未落實防墜措施、未設置護欄、護蓋或安全網。
羅達生等人今天到興富發建設位在前金區的一處新建住宅工地做宣導， 倡導飲酒不上工，希望工地落實酒測管制，確保施工安全。
另，市府3月16日也邀營造體系代表座談，要求落實自主管理，強化安全措施。根據市府資料統計，過去10年高雄營造職災年平均造成21.4人死亡，座談上，市府提出「加強建築工地安全實施方案（草案）」，宣示捍衛勞安決心，對建築工地是否全面實施酒精測試，副市長林欽榮坦言，這部分要透過自治條例立法支持，公共工程優先落實，希望民間一同響應。市府也預定本月29日開第二次工作會議，希望帶起營造業的自律勞安運動。
勞工局長李煥熏指出，營造工程不同於其他行業，勞工流動性質高，環境變動性大，處處充滿風險，勞工作業須高度專業、注意力，加上承攬商多為小型企業，安全意識較薄弱，更需要業者落實自主管理，透過實施工地酒測與工具箱會議等方式，照顧勞工身心狀態。勞工局勞檢處也會加強監督力道，若事業單位未落實承攬及自主管理，將從嚴處罰。
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