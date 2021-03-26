越南女移工產下死嬰竟藏於倉庫貨架 警方今公布畫面

越南籍何女去年12月在宿舍廁所產下一名男嬰，但男嬰生下後疑似沒有呼吸，何女竟直接把男嬰屍體放在垃圾袋丟棄，隔天因於心不忍，改將男嬰屍體放在紙箱並藏在倉庫貨架上，新北市三峽分局依遺棄致死罪將何女移送，新北地檢署日前依涉犯遺棄屍體罪提起公訴，何女遺棄男嬰的畫面今天曝光。

警方表示，33歲的何女在去年12月2日下體因不明原因不斷出血送醫，經過恩主公醫院檢查後，發現何女胎盤及臍帶有疑似扭掉的痕跡，像剛分娩完但未發現嬰兒的蹤跡，醫院通報警方到場，但何女說詞反覆，不願承認有生小孩。

後來，警方突破何女心防，她供稱在去年12月1日晚上10點在宿舍廁所產下一名男嬰，但發現男嬰疑似呼吸衰竭死亡，才將男嬰用塑膠袋包裝後，丟到宿舍外的垃圾桶內，隔天因為於心不忍，又將男嬰放在紙箱內，並藏在宿舍倉庫旁的貨架上，並用雜物蓋住。警方經搜索後，確實在倉庫的貨架上發現男嬰的屍體。