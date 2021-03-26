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高雄車站周邊道路施工 鐵路警撞石塊摔車送醫
高雄車站周邊道路拓寬，但一名鐵路警察今天凌晨騎車返宿舍途中，撞上工地石塊，翻車受傷送醫。高雄市政府工務局表示，將再度要求人員勿從工地進出。
高雄車站周邊道路進行拓寬工程，昨天實施計程車招呼站體拆除作業，工程人員先拔除防撞桿與告示牌，未放置警告標誌與圍籬，在現場留下約30公分大的方形水泥塊，造成一名員警深夜返駐地宿舍途中撞上翻車。
高雄市政府消防局指出，鐵路警察局高雄分局27歲許姓警備員警凌晨0時14分下勤務返回駐地時，在三民區南華路和建國二路交叉口騎車自摔受傷，造成左手封閉性骨折，但意識清醒，由新興分隊救護車送醫治療。
鐵路警察局高雄所長鄭吉役表示，許姓員警結束回高雄分局備勤室休息途中，因車站周邊封閉，他循著平常巡邏車進入的路線，騎車進入工地，但因未注意石塊發生車禍，送醫後準備開刀。酒測值為0。
工務局說明，工區由鐵道局施工。施工前，交通部鐵道局南部工程處已通知鐵路警察改道行駛。但這名員警昨天仍堅持從工地進出，才導致受傷。南工處今天會再度拜訪分局長，要求禁止人員從工地進出，並加強工地安全管理。
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