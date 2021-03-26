新北藝品業者疑與山老鼠合作銷贓牟利 保七送辦

保七總隊第四大隊偵辦北橫山區盜伐集團，清查發現新北市一名黃姓藝品店業者疑與集團合作銷贓，搜索查扣大批工藝品，今依法送辦。記者王燕華／翻攝 宜蘭檢警林等單位去年偵辦北橫地區盜伐集團時，發現新北市一名黃姓藝品店業者，疑似與盜伐集團有買賣往來。保七總隊第四大隊經數月清查，日前會同相關單位搜索，查獲重逾300公斤、市價超過40萬元的扁柏、肖楠、紅檜木等工藝品，今天依違反森林法等罪嫌將黃移送法辦。

宜蘭地檢署去年9月指揮保七第四大隊、宜蘭縣警局三星警分局、羅東及新竹林管處、退輔會森保處等，在台北、新北、桃園及北橫山區共8處展開搜索，查扣台灣肖楠、牛樟、扁柏、紅檜、台灣櫸、香杉等藝品及原木共 416塊、重達3254公斤，查扣林木中有 20 多枝直徑逾 40 公分的龍柏生立木，是近年來北部地區罕見的國有林班地盜伐珍貴林木案。

檢警林破獲這個在北橫地區盜伐林木產製成工藝品，並銷售的上下游集團，一舉逮捕9人；偵辦期間，相關單位抽絲剝繭，逐一清查銷贓管道時，發現在新北市林口區經營藝品店的56歲黃姓男子，疑似與不法集團往來多年，透過藝品店和臉書銷贓牟利。

經新北地方法院核發搜索票，保七第四大隊本月18日會同羅東與新竹林管處、森保處等展開搜索，在黃男店內、車上查獲扁柏、肖楠木、紅檜木等工藝品、半成品、樹瘤及原木共47件，總重343公斤，市價超過40萬元。

保七第四大隊表示，黃姓業者無法提供合法來源證明文件，也沒有向林務局申請台灣優良農產品標章木製材品之標章證明，對於買賣的工藝品、半成品、樹瘤及原木等又沒有開立發票、收據或作帳紀錄等，有規避法規之嫌，今天將黃男依違反森林法、贓物等罪嫌移送新北地檢署偵辦。