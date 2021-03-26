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七旬老翁偕妻山區騎車摔滿臉血 熱心民眾協助警消馳援
基隆市一名七旬老翁昨天騎機車載老伴到七堵自強產業道路山區時，過彎時不慎自摔，滿頭鮮血、手腳擦挫傷跌坐在地上，路過熱心民眾發現後幫忙報警，員警及消防人員趕至協助，先包紮止血後緊急送醫。
基隆市警察局第三分局勤指中心昨天上午8點多接獲熱心民眾報案，他在七堵區自強產業道路發現一名老翁騎車自摔車禍，因現場位在基隆的深山，附近沒有住家，僅有電線桿可辨位，線上巡邏員警張毓驊、馬劭力.伊斯巴利達夫循線找尋抵達現場。
員警發現老翁滿臉是血，他騎機車過彎時速度過快，不慎騎上路旁土坡，泥土地濕滑，老翁機車滑行約2公尺重摔地面，手腳擦挫傷跌坐在地，老翁妻子與熱心民眾在現場焦急等待，員警幫忙交通管制避免被後車撞到。救護車到場後送醫。
老翁妻子表示，2人都70多歲，車禍發生時六神無主，還好有熱心民眾停下來協助及打電話報案，說明車禍位置，不然他們也不知怎辦辦。第三分局說，七堵山區道路路濕滑，尤其彎道很容易摔倒，行車應減速慢行。
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