流浪貓受困早餐店黏鼠板哀哀叫 民眾救援爆衝突

高市仁武區一家早餐業者使用黏鼠板導致幼貓受困喵喵叫，令人看了不捨。圖／取自臉書仁武大小事 高雄市仁武區一家早餐店發生「救貓衝突」，一隻流浪貓誤觸店門口黏鼠板受困，愛貓人士動手救貓時與業者起衝突，驚動警察到場處理。警方表示，昨天下午接獲報案，愛貓人士已將受困貓咪送往動物醫院治療，雙方尚未提出告訴。

劉姓女網友在臉書PO文說，昨天中午左右，一家早餐店門口的黏鼠板黏了一隻幼貓，幼貓隻無法脫身，可憐情境讓她的朋友看不下去，老闆娘原本說「很可憐你就去救牠」，不料友人入店內拿取黏鼠板準備將貓咪送醫，業者卻又反悔阻止，動手拉扯，說要等動保的（人員）來。

雙方衝突後，救貓人士騎車將受困貓咪送往動物醫院救治，並將貓咪帶回家養，網路上一片撻伐，有人揚言抵制早餐店。警方表示，昨天下午1點44分獲報有糾紛，警方到場時，其中一方已抱貓離去、店家在場，目前雙方未提出刑事告訴。