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滅鼠專案往下追 保七警方查獲1業者、逾40萬市價贓木
去年9月宜蘭地檢署啟動「檢、警、林聯合查緝機制」執行「滅鼠專案」，一舉破獲宜蘭明池北橫山區盜伐集團，查扣超過3千公斤重贓木，市值超過5百萬。檢警追查下游買家，發現新北市林口區的黃姓業者有向該盜伐集團買賣贓木情事，犯行長達數年，日前經新北地院核發搜索票，前往黃姓業者據點查獲超過3百公斤來源不明的林木成品，市價超過40萬，詢後將黃依違反森林法、贓物等罪嫌送辦。
該案由保七總隊配合偵辦。保七警方指出，今年3月18日，在林口查獲黃男（56歲）經營的藝品交易中心，黃還在臉書販售，贓木成品包括聚寶盆、茶盤、黃金磚等工藝品，還有樹瘤、原木牟取暴利。
黃遭逮當下對於林木來源均回答不出，檢警發現這些林木未提供合法來源證明、未向林務局申請台灣優良農產品標章（CAS），黃對於買賣的林木未開立發票、收據或作帳紀錄，明顯違法。
保七總隊第四大隊大隊長廖正成表示，國有林木為國家重要資產，山老鼠盜伐行為除破壞國土及自然環境，也觸犯森林法第50條、第52條，刑責最重為7年以下有期徒刑，併科高額罰金，呼籲不法份子勿以身試法。
廖正成指出，林務局有訂定完整國產材驗證標章制度，民眾購買林產品，應選擇經產銷履歷驗證（TAP）、優良農產品林產品驗證（CAS）及取得台灣林產品生產追溯條碼（QR code）的標示。
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