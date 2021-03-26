五股住宅大樓疑行動電源爆炸 男子左手掌斷肢僅剩一指

新北市五股區一處住宅大樓今天凌晨傳出爆炸巨響，疑行動電源不明原因爆炸，一名男子左手掌斷肢，由消防人員 緊急送醫。記者王長鼎／翻攝 新北市五股區一處住宅大樓今天凌晨傳出爆炸巨響，疑因行動電源不明原因爆炸，一名男子左手掌斷肢，由消防人員 緊急送醫。至於爆炸原因現由消防局火調人員調查釐清中。

新北市消防局今天凌晨零時50分獲報，五股區新五路3段一處住宅大樓發生爆炸，消防人車趕抵現場時，外觀並無任何火煙，大樓內許多住戶都被如其來的爆炸聲嚇到，紛紛跑出屋外察看。

住在16樓的27歲陳姓男子則是左手血肉模糊，一臉疼痛由女友陪同，在社區一樓等待救護人員送醫。經消防局救護人員現場初步檢傷，陳男左手掌被炸到只剩下一根手指，緊急包紮止血，送往淡水馬偕醫院急救。