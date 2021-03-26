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61歲男爬新康山線墜谷受傷 空勤、花消聯手吊掛救出
台中市岳姓男子率領一支共8人登山隊從台東向陽入山爬新康山線，昨天下午岳男不慎跌落約50公尺深山谷，雖被隊友救起但多處受傷且右膝腫脹無法行走；花蓮消防局請求空勤直升機協助，今天一早出動，順利將傷者吊掛救起送至台東豐年機場，轉送台東馬偕醫院治療。
這支登山隊共3男5女，由61歲的岳男擔任領隊，由向陽進出爬新康山線。昨天下午4時13分，花蓮縣消防局接獲台東縣消防局轉報，表示岳男在嘉明湖往新康山6.2公里處，跌落約50公尺深山谷，雖被隊員救起，但右膝、腰椎受傷，全身多處挫傷，沒辦法行走，需要救援。
花蓮縣消防局接獲通報後，立即集結搜救人員，由消防局、花蓮林管處玉里工作站、玉山國家公園管理處南安管理站共組3人先遣步隊，晚間在玉里消防分隊集結後，出發到向陽登山口紮營。
消防局評估事發地點步行約需3天，昨也緊急聯繫空勤總隊，但因天候不佳無法出動；今天清晨，消防局人員引導登山隊員到適合吊掛的地點，並製造明顯訊號，上午約7時許空勤總隊直升機起飛，前往事故地點進行空偵，很快就發現患者。
經初步評估，患者意識清醒、右腳創傷無法行走，腰椎疼痛、頸部頭部挫傷，立即給予救護處置、完成吊掛，上午8時21分將傷者後送至台東豐年機場，由救護車送往台東馬偕醫院治療。
據了解，這支登山隊事先已向玉山國家公園申請25日至28日進出國家公園生態保護區入園許可證。消防局表示，這起案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。
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