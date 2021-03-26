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61歲男爬新康山線墜谷受傷 空勤、花消聯手吊掛救出

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

岳姓男子參加登山隊爬新康山線墜谷受傷，今天由花蓮縣消防局及空勤總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，以直升機吊掛順利救出。記者王燕華／翻攝
岳姓男子參加登山隊爬新康山線墜谷受傷，今天由花蓮縣消防局及空勤總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊，以直升機吊掛順利救出。記者王燕華／翻攝
台中市岳姓男子率領一支共8人登山隊從台東向陽入山爬新康山線，昨天下午岳男不慎跌落約50公尺深山谷，雖被隊友救起但多處受傷且右膝腫脹無法行走；花蓮消防局請求空勤直升機協助，今天一早出動，順利將傷者吊掛救起送至台東豐年機場，轉送台東馬偕醫院治療。

這支登山隊共3男5女，由61歲的岳男擔任領隊，由向陽進出爬新康山線。昨天下午4時13分，花蓮縣消防局接獲台東縣消防局轉報，表示岳男在嘉明湖往新康山6.2公里處，跌落約50公尺深山谷，雖被隊員救起，但右膝、腰椎受傷，全身多處挫傷，沒辦法行走，需要救援。

花蓮縣消防局接獲通報後，立即集結搜救人員，由消防局、花蓮林管處玉里工作站、玉山國家公園管理處南安管理站共組3人先遣步隊，晚間在玉里消防分隊集結後，出發到向陽登山口紮營。

消防局評估事發地點步行約需3天，昨也緊急聯繫空勤總隊，但因天候不佳無法出動；今天清晨，消防局人員引導登山隊員到適合吊掛的地點，並製造明顯訊號，上午約7時許空勤總隊直升機起飛，前往事故地點進行空偵，很快就發現患者。

經初步評估，患者意識清醒、右腳創傷無法行走，腰椎疼痛、頸部頭部挫傷，立即給予救護處置、完成吊掛，上午8時21分將傷者後送至台東豐年機場，由救護車送往台東馬偕醫院治療。

據了解，這支登山隊事先已向玉山國家公園申請25日至28日進出國家公園生態保護區入園許可證。消防局表示，這起案件待釐清相關內容後，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。

玉山國家公園 山友

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