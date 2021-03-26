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「你做警察很囂俳」！他和警爭執講這句話 判拘役20天

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

張姓男子去年12月30日上午9時許，至嘉義縣民雄派出所報案，稱其農作物遭鄰地藤蔓毀損，派出所陳姓警員隨同張前往農地勘查，張不滿陳警處理方式、與陳口角爭執，當場以臺語說「你做警察很囂俳（讀音：Hiau-pai）」，陳認為被侮辱提告，法院依妨害公務判拘役20天，得易科罰金。

檢警偵辦時，張坦承當時的確以臺語對陳說「你做警察很囂俳」，但矢口否認有何侮辱公務員、公然侮辱犯行，辯稱是因為當時陳警姿態高傲，不滿意其處理事情態度，就順口說出來，沒有別的意思。

法官認定，張、陳所在位置位於嘉義縣民雄鄉台一線公路南下車道255.5公里處路旁，屬開放空間，臺語「囂俳」即「囂張」，形容人舉止放肆傲慢、倚仗得寵而驕傲自大，屬負面意義用語，張男對臺語甚為熟悉，對臺語「囂俳（囂張）」具有負面意義一定知道。

張口出「你做警察很囂俳（即囂張）」，就是表達其認為陳警行為放肆傲慢，有輕蔑、嘲諷、鄙視，及使人難堪意涵，使在場執行勤務員警感到難堪、困窘，足以貶損陳警社會評價，顯屬侮辱言語無疑。

你做警察很囂俳！張男和警爭執講這句話，法院判拘役20天。記者卜敏正／攝影
你做警察很囂俳！張男和警爭執講這句話，法院判拘役20天。記者卜敏正／攝影

警察 公然侮辱 妨害公務

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