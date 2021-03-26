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台北港汽車物流倉庫凌晨起火燒毀2車 消防員救火扭傷
台北港內一間汽車物流倉庫今天凌晨突然起火，新北消防局與港務消防隊共出動31輛消防車及64人前往搶救，火勢於一小時後撲滅火勢，經查共燒毀2車，燃燒面積約30平方公尺，新北源龍消防分隊鄭姓消防員打火時不慎扭傷左腳裸，經送醫後無大礙。至於起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局昨今天凌晨1時25分獲報，在新北市八里區的台北港內發生火警，調派28車55人，由第三大隊大隊長黃弟勝帶隊指揮，支援台北港務消防隊。
消防人員到場時，港區內一間物流捆包場冒出大量黑煙，倉庫內還有火光，消防人員出水線射水防護並破門及架梯進入搶救，火勢於凌晨25分撲滅，進行殘火處理。
經查燃燒面積約30平方公尺，共燒燬2輛未掛牌汽車，至於起火原因有待進一步調查；而新北市消防局源龍消防分隊29歲鄭姓消防員打火時，不慎扭傷左腳裸，經送醫後無大礙。
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