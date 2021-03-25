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中市西區五廊街民宅火警 疑手機充電器冒火花引發
台中市西區五廊街某大樓5樓火警今晚發生火警，報案人表示使用手機充電器時冒出火花，消防局出動9輛消防車，32名警消前往灌救，以水線進入搶救，迅速將火勢撲滅，起火原因由警方調查中。
報案人表示，剛才使用手機充電器時有冒出火花，目前已無火煙狀況，告知報案人先將電源開關關閉後再移除手機充電器；報案人又告知該手機充電器又有起火狀況，消防局立即派遣消防人車前往搶救。
今晚7時58分，消防局據報西區五廊街某大樓5樓住宅火警，出動中區、中港、信義分隊及第七大隊，出動消防車9輛、救護車1輛、消防人員32名，由中區分隊分隊長李震雁帶隊前往搶救，組員王怡喬在場協助。
警消8時6分到場，發現為7層樓建築，5樓陽台有冒出火煙，立即佈署水線進入搶救；另屋主(報案人)已在樓下，表示屋內已無人。警消8時12分將火勢撲滅，起火原因由警方調查中。
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