8人登山隊攀新康山線 領隊摔落50公尺山谷多處受傷待援

一支8人登山隊攀登新康橫斷，61歲岳姓領隊在嘉明湖往新康山6.2公里處，不慎跌落約50公尺深山谷，同行隊友立刻將他救起，但全身多處擦挫傷，無法行走；花蓮縣消防局獲報，已派人上山，因路途遙遠步行須3天，也請求空勤直升機協助，但因天候不佳視線不良，預計明天一早視天氣狀況執行吊掛救援。

這支登山隊共3男5女，今天從台東向陽入山，5天行程規畫經過嘉明湖國家步道、連理山、新仙山、新康山、布拉克桑山，再沿嘉明湖國家步道從向陽下山，事先已向玉山國家公園管理處申請入山許可。

花蓮縣消防局今天下午4時13分接獲台東縣消防局轉報，表示61歲岳姓領隊跌落約50公尺深山谷，雖被隊員救起，但右膝、腰椎受傷，全身多處挫傷，沒辦法行走，需要救援。

花蓮縣消防局表示，已經召集地面搜救人力共4人，預計從台東向陽入山，但約要步行3天才能到達事故地點；另也申請空勤直升機支援吊掛救援任務，但因天色已晚，山區天候不佳、視線不良，今天無法執行，明天一早將視天候狀況出動。