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慣竊踐踏環保之舉偷獎勵品 雲林警不到一天破案

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

沙發師傅謝彣達20多年來利用廢料製作小沙發，並在雲林縣環保局旁設立「自助式誠實良心商店」，鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換，一樁美意卻遭宵小盯上，近半年遭竊5次，後在站旁裝監視器，甚至警方裝上巡邏箱，仍無法嚇阻小偷再度上門光顧，環保局昨天上午公布偷竊畫面，加上警方隨即展開調查，當晚8時許循線逮到竊賊，不到一天破案。

謝彣達為了鼓勵民眾響應環保，也身體力行製作小沙發當獎勵品，免費擺放在兌換站，提供民眾帶廢棄物前來自助兌換，不過便民卻也換來對於人性的失望。

小偷頻上門偷竊，讓謝彣達一度直呼「拜託賊仔麥擱來！」雲林縣環保局昨天也不忍了，在臉書粉絲專頁公布宵小行竊畫面。

警方獲報後前往現場調閱監視器，經確認竊嫌穿著特徵後，循線擴大調閱周遭監視器清查，終於順利調閱其作案所用的交通工具車牌，經查車主為一名轄區所列管治安人口，警方循線拘捕該名43歲陳姓男子到案。

陳男坦承犯行，不過他辯稱偷來的東西沒有變賣，而是把所有廢電池都送給路邊流浪漢，警方詢後依竊盜罪函送雲林地檢署偵辦。

雲林縣環保局昨在臉書公布竊賊到「自助式誠實良心商店」行竊獎勵品的畫面，警方不到一天就抓到竊嫌。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣環保局昨在臉書公布竊賊到「自助式誠實良心商店」行竊獎勵品的畫面，警方不到一天就抓到竊嫌。記者陳苡葳／翻攝

監視器 偷竊 良心商店

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