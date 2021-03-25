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高雄輕軌又被機車撞 高捷籲用路人勿違規搶快

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄輕軌列車下午4點多，於四維路口遭機車擦撞，機車騎士受傷送醫，但無生命危險。初判當時輕軌列車為綠燈通行狀態，事故機車疑違規，但詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

高雄捷運公司表示，今下午4點15分，高雄輕軌列車從C34五權國小站下行往C33衛生局站方向行駛時，於四維路口遭機車擦撞。

所幸車上8位乘客無人受傷，並請旅客前往其他車站或改搭其他交通工具。騎士受傷送醫，但無生命危險。

據了解，事故機車雙載，從凱旋路方向右轉四維路，與輕軌列車輕微擦撞，初判當時輕軌列車為綠燈通行狀態，事故機車疑違規，但詳細原因仍待警方進一步釐清。

下午4點35分，輕軌備用車抵達C36凱旋二聖站下行執行載客任務，正線恢復正常營運。

高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。

高雄輕軌列車遭機車擦撞受損。圖／高雄捷運公司提供
高雄輕軌列車遭機車擦撞受損。圖／高雄捷運公司提供
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高雄輕軌

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