高雄輕軌又被機車撞 高捷籲用路人勿違規搶快
高雄輕軌列車下午4點多，於四維路口遭機車擦撞，機車騎士受傷送醫，但無生命危險。初判當時輕軌列車為綠燈通行狀態，事故機車疑違規，但詳細事故原因仍待警方進一步釐清。
高雄捷運公司表示，今下午4點15分，高雄輕軌列車從C34五權國小站下行往C33衛生局站方向行駛時，於四維路口遭機車擦撞。
所幸車上8位乘客無人受傷，並請旅客前往其他車站或改搭其他交通工具。騎士受傷送醫，但無生命危險。
據了解，事故機車雙載，從凱旋路方向右轉四維路，與輕軌列車輕微擦撞，初判當時輕軌列車為綠燈通行狀態，事故機車疑違規，但詳細原因仍待警方進一步釐清。
下午4點35分，輕軌備用車抵達C36凱旋二聖站下行執行載客任務，正線恢復正常營運。
高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言