高雄輕軌擦撞機車 老翁受傷送醫

高雄輕軌列車今天下午發生車禍，1名婦人騎機車載1老翁，通過高雄市苓雅區凱旋二路與四維二路平交道路口，未注意輕軌列車將通過的號誌燈，擦撞列車車頭，老翁眼角受傷送醫，已無大礙，肇事原因由警方調查中。

警方了解，今天下午4點15分，黃姓婦人（65歲）騎機車載劉姓老翁（69歲），沿高雄市苓雅區凱旋二路，由南往北行駛，右轉要過凱旋二路與四維一路口的輕軌平交道，卻未注意輕軌列車也將通過，擦撞上列車車頭，列車也馬上停下。

劉姓老翁在車禍中，眼角及右膝、右手擦傷，意識清醒，路人立即向消防局救護，將他送往民生醫院治療，暫無大礙。