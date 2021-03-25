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高雄輕軌擦撞機車 老翁受傷送醫

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄輕軌列車今天下午發生車禍，1名婦人騎機車載1老翁，通過高雄市苓雅區凱旋二路與四維二路平交道路口，未注意輕軌列車將通過的號誌燈，擦撞列車車頭，老翁眼角受傷送醫，已無大礙，肇事原因由警方調查中。

警方了解，今天下午4點15分，黃姓婦人（65歲）騎機車載劉姓老翁（69歲），沿高雄市苓雅區凱旋二路，由南往北行駛，右轉要過凱旋二路與四維一路口的輕軌平交道，卻未注意輕軌列車也將通過，擦撞上列車車頭，列車也馬上停下。

劉姓老翁在車禍中，眼角及右膝、右手擦傷，意識清醒，路人立即向消防局救護，將他送往民生醫院治療，暫無大礙。

警方據報到場，黃婦和劉翁已將機車牽離軌道區。黃婦向警方說，她不熟悉輕軌燈號，也沒聽見輕軌警示聲，只凱旋二路的紅綠燈轉為綠燈就馬上右轉，才不慎撞上輕軌車頭。

1輛機車今天下午撞上高雄輕軌列車。圖／讀者提供
1輛機車今天下午撞上高雄輕軌列車。圖／讀者提供
高雄輕軌列車今天下午發生車禍，警方到場處理。記者林保光／翻攝
高雄輕軌列車今天下午發生車禍，警方到場處理。記者林保光／翻攝

高雄輕軌

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