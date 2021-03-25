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民進黨幹部家族企業傳跳票 欠194家廠商近4億

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣福興鄉一間五金公司傳出跳票，積欠廠商近4億元貨款，副總許維鈞表示，有處理的誠意，絕無超貸、掏空，將規畫召開債權會議。示意圖／ingimage
彰化縣福興鄉一間五金公司傳出跳票，積欠廠商近4億元貨款，副總許維鈞表示，有處理的誠意，絕無超貸、掏空，將規畫召開債權會議。示意圖／ingimage

彰化縣福興鄉一間五金公司傳出跳票，積欠廠商近4億元貨款，彰化調查站已接獲報案，目前還在調查中，副總許維鈞表示，他人在台灣，有處理的誠意，絕無超貸、掏空，將規畫召開債權會議。

這家五金公司成立超過40年，也往越南、美國、德國發展，許維鈞去年6月返台後一直待在台灣，許家是民進黨的支持者，許維鈞也擔任民進黨美西黨部主委，不過經了解，今年2月他已經口頭請辭黨職。

這家老字號五金公司，傳出有194家廠商被積欠貨款，積欠金額為3.88億，受害廠商串聯起來成立自救會，向法務部調查局彰化調查站報案外，也向媒體投訴。

受害業者強調，公司被積欠好幾千萬元的貨款就怕收不到錢，有的受害的上游廠商生氣卻有不敢聲張，就怕原物料業者因此不敢接單，斷了貨源。

彰化調查站則指出，目前正在蒐集資料，釐清到底是單純的債務糾紛還是惡意的詐欺。彰化縣府勞工處說，今年2月接到該公司13名員工申訴公司大量解僱，申請調解，最後調解成立，公司承諾給資遣費以及未付的薪資。

民進黨 自救會 債務

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