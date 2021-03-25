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女移工產下死嬰不敢說 裝垃圾袋棄屍儲物間

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

越南籍何姓女子產下一名因呼吸衰竭死亡的男嬰，疑因看到死嬰太害怕，何女將男嬰丟在垃圾袋，直至隔天才因不忍心撿回男嬰，放入紙箱後拿到宿舍儲物間擺放。示意圖／ingimage
越南籍何姓女子產下一名因呼吸衰竭死亡的男嬰，疑因看到死嬰太害怕，何女將男嬰丟在垃圾袋，直至隔天才因不忍心撿回男嬰，放入紙箱後拿到宿舍儲物間擺放。示意圖／ingimage

越南籍何姓女子在員工宿舍產下一名因呼吸衰竭死亡的男嬰，疑因看到死嬰太害怕，何女將男嬰丟在垃圾袋，直至隔天才因不忍心撿回男嬰，放入紙箱後拿到宿舍儲物間擺放。後因何女產後血流不止被送醫，醫院發現何女有生產跡象卻無法交代嬰兒去向，報案後警方才在儲物間發現裝著死嬰的紙箱。新北地檢署日前偵結此案，認為何女涉犯遺棄屍體罪，依法提起公訴。

據了解，何女已婚，在越南育有一子，來台已四年多，日前在新北市三峽區一間護理之家工作時，發現自己懷孕。她向同事瞞著自己懷孕事實，於去年12月1日晚間9時許在宿舍廁所馬桶內生下一名男嬰，未料男嬰因呼吸衰竭死亡，何女將男嬰丟到垃圾桶內。隔天早上她不忍男嬰被丟在垃圾桶，將男嬰連同垃圾袋拿起，裝進白色紙箱，並將紙箱放在宿舍儲物間的鐵架上。

不久後何女下體因產後大出血，同事緊急將她送醫，醫院見她出現產後徵兆，詢問後何女又無法交代嬰兒去向便報警處理。警方在鐵架上發現了裝有死嬰的屍體，依遺棄致死罪嫌將何女移送新北地檢署。

新北地檢近日偵結此案，經由法醫相驗死嬰屍體，發現男嬰雖然出生後有呼吸，但隨後便因呼吸衰竭致死，認為難認男嬰之死與何女有關，予以不起訴處分；但因何女將屍體放在箱子內又放到鐵架上，並非按照習俗應埋葬的場所，認為何女涉犯遺棄屍體罪，依法提起公訴。

新北地檢署日前依遺棄屍體罪嫌起訴何女。圖為新北地檢署。記者柯毓庭／攝影
新北地檢署日前依遺棄屍體罪嫌起訴何女。圖為新北地檢署。記者柯毓庭／攝影

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