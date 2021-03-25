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假檢警詐逾億元 刑事局破獲水房和詐騙機房

中央社 / 台北25日電

中國大陸北京市一間房地產公司的會計遭假檢警詐騙新台幣上億元，刑事局獲報詐騙IP來自台灣，循線查獲新北市「深海大聯盟」洗錢水房和馬來西亞詐騙機房，逮6嫌送辦。

刑事局今天舉行破案案記者會，偵查第七大隊副大隊長張文源表示，日前接獲中國大陸北京市公安局協查情資，指北京市一家房地產投顧公司的陳姓女會計於去年6月遭詐騙集團以假檢警手法騙走公司帳戶內的2670萬元人民幣（約合新台幣1億1400萬元），經查電信話務詐欺機房發話IP及網銀轉帳IP都來自台灣。

隨即和台北市政府警察局中正第一分局等單位成立聯合專案小組，展開追查。

專案小組經跟監、埋伏蒐證後，確認上述案件的轉帳水房藏身於新北市新店區和汐止區的住宅，經向台北地院聲請搜索票，於去年10月查獲以30歲郭男為首的代號「深海大聯盟」轉帳水房，共逮4嫌，並查扣中國大陸銀聯卡、U盾、筆記型電腦、無線網路行動分享器、人頭SIM卡等贓證物。

同時，清查初估「深海大聯盟」單日洗錢金流量約達上百萬人民幣，非法營運期間達5個月，且中國大陸被害案件已知至少40起，詐騙金額計339萬523元人民幣（約合新台幣近1.3億元）。

專案小組持續清查轉帳水房的金流，發現轉帳IP位於馬來西亞，便請馬來西亞警方協助追查，於今年1月29日查獲兩處詐騙機房並逮捕話務手30歲周男和陳男，查扣筆電、手機、無線網路行動分享器等贓證物，兩人已於3月16日遣返回台，待隔離期滿後將送新竹地檢署偵辦。

詐騙集團 馬來西亞

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