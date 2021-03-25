去健身房路上卻遭撞！天母保時捷車頭全爛 小貨車翻肚

台北市士林區忠誠路今天下午1時許，一輛送貨中的小貨車，在忠誠路上要轉進巷弄，與對向車道的保時捷Panamera發生碰撞，小貨車當場側翻，保時捷車頭全毀，幸好2名駕駛手部受輕傷，已送往振興醫院救治，全案初步無酒駕情勢，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

據了解，今天下午1時許，湯姓駕駛，駕駛白色的小貨車上班送貨，行經忠誠路北往南方向，左轉進入忠誠路巷弄，與對向車道忠誠路上南往北的保時捷發生碰撞，撞擊力道太大，導致小貨車當場側翻，保時捷車頭全毀。保時捷關姓駕駛駕駛車輛，原本打算至健身房運動，卻在天母地區發生車禍，手部遭玻璃割傷送醫救治。小貨車駕駛的手部也受有擦傷，同樣前往醫院治療。