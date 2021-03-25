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九人座廂型車塞14名移工 警方移請監理站最高罰一萬八

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣某衛材公司昨天晚上載外籍移工宿舍，途經溪湖鎮美溪路二段20號附近，跟一輛轎車擦撞，導致衛材公司交通車翻覆，車內14名外籍移工被送醫救治，兩人沒受傷，1人輕微骨裂、11人皮肉傷，傷者包紮後均返回宿舍。14名員工擠九人座涉嫌違規，溪湖警分局今天移送彰化監理站裁罰。

警方調查，某衛材公司平日以交通車接送在二林廠的外籍移工，往返位在溪湖鎮的員工宿舍，昨天晚上交通車跟一輛轎車擦撞，造成交通車翻覆，車內菲律賓籍女性移工被分送到附近三家醫院急救，幸好兩名司機和兩名外籍移工沒受傷，另外12人輕傷，醫療後，昨天晚上外籍移工都回到宿舍。

彰化縣勞工處今天調查，衛材公司菲勞在通勤時發生車禍，屬於職災，公司方面已承諾依規定全額負擔醫療費用，發給受傷員工休養沒上班日的薪資。

衛材公司以九人座廂型車充當交通車，一口氣塞進14名員工，明顯超載，違反交通規則，溪湖警分局表示，今天移送彰化監理站參酌公司平日使用車輛狀況，裁罰3000元至1萬8000元。

九人座廂型車超載翻覆，被發現超載14名菲勞，連同司機，一輛車坐了15人。圖／消防局提供
九人座廂型車超載翻覆，被發現超載14名菲勞，連同司機，一輛車坐了15人。圖／消防局提供

移工 宿舍

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