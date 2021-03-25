防詐苦勸不如警察出面 老伯的反應讓銀行小姐噗哧笑出

新北市三重區1名年近八旬老翁，前天到銀行欲提領高額現金，因為他接到電話聲稱證件被冒用申辦手機門號，欠費1萬8千元，需繳150萬元方可解鎖。銀行員一聽便覺得是詐騙，但是苦勸不了只好通報警方，員警說明之後老翁才答應：「那我不領了！」2名女行員忍不住噗哧笑了出來，跳腳說：「我們剛剛講這麼久，你都不聽！」

78歲林姓老翁前天上午9時許到銀行申辦解除定存，打算領出150萬元轉匯至其他帳戶。行員依規定詢問提款用途，一聽便覺得理由很瞎，明顯遇到詐騙集團，但是好說歹說，老翁還是執迷不悟。

直到三重警分局永福派出所警員江振豪、黃立翔獲報趕抵，聽老翁娓娓道來，他說接到「電信局」通知，有人冒用雙證件申辦手機門號並至銀行開戶，但是戶頭根本沒錢，通話費積欠1萬8372元，「不信你打去110報警查證」。

這通「電信局」的來電中，甚至換成1名「周警官」接著說明，為了避免老翁名下其他電話門號被鎖，必須匯款150萬元到指定帳戶，而且銀行一定會問為何提款？「你就說因為小孩要結婚！」

員警耐心向老翁說明，電信局改制公司化已經25年了，欠款不到2萬卻要匯款150萬也相差太大，且警官出現在電信業者的電話中，還教你對銀行員撒謊，都是很不合理的詐騙話術。

最後老翁終於放棄提款匯款、恢復定存。他跟銀行女行員說：「經過2名警察先生說明，我就了解了。」行員一聽不禁噗哧笑了出來，跳腳說：「那我們剛剛講這麼久，你都不聽！」