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影／大貨車跌落大排撞壞自來水管 屏東縣8鄉鎮3萬戶停水
屏東縣枋寮鄉台17線與永翔路口今天上午10點多發生半聯結車與大貨車交通事故，兩車在路口撞擊，大貨車掉落在路旁大排水，撞壞自來水管，導致自來水管受損漏水，撞壞自來水管，水公司緊急搶修，車禍事故造成屏東縣枋寮鄉、佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮、琉球鄉、新園鄉、枋山鄉（減壓供水）獅子鄉（減壓供水），今天下午2點到明天清晨6點停水，停水戶數約3萬戶。
屏東縣枋寮鄉今天上午10點，在枋寮鄉台17線與永翔路口發生半聯結車與大貨車交通事故，大貨車駕駛余姓男子（29歲）載曾姓乘客，沿台17線南往北行駛至永翔路口左轉，與營業半聯結車黃姓男子（43歲）沿台17線北往南行駛，雙方在路口發生撞擊，大貨車落入路旁大排，自來水管受損漏水，現場3人受傷送枋寮醫院，經查受傷3人均為擦挫傷，無生命危險。
聯結車駕駛人呼氣測試無酒精反應，大貨車駕駛人口部受傷，已委託醫院抽血檢驗酒精濃度，肇事原因警方尚在調查釐清中。
由於大貨車掉落在路旁大排水，撞壞自來水管，自來水公司緊急搶修，水公司指出，今下午2點到明天早上6點，屏東縣枋寮鄉、佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮、琉球鄉、新園鄉、枋山鄉（減壓供水）獅子鄉（減壓供水）停水，停水戶數影響約3萬戶。
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