運安會發安全通告全面檢視遊覽車尤其這3起 交部回應了

蘇花公路宜蘭東澳路段遊覽車撞山壁造成六死、39人傷，甚至有乘客繫緊安全帶，卻連人帶椅被拋飛出車外。國家運輸安全調查委員會主委楊宏智昨說，根據初步調查，當時車速僅45公里，不管怎麼碰撞，座椅都不應和車體分離，「很不尋常」，加上去年陽明山遊覽車撞公車事故也發現類似情況，認定車體結構有系統性問題，最快今天發布期中安全通告。

今天中午12時，運安會發布事故調查期中安全通告。報告指出，近期發生多起大客車事故，乘客座椅有脫離車身地板之情形，造成多名人員傷亡，另提到現行車輛安全檢測基準，僅測試乘客座椅本身 結構強度及單一椅背可否吸收緩衝車輛碰撞能量，有關實際座椅與車身固定方式，則無明確規範；另大客車之乘客座椅改裝後，亦缺乏標準檢查程序及規定。為預防前述類似座椅脫離事故系統性問題再發生，交通部及所屬機關（構）應立即全面檢視遊覽車及國道客運車的乘客座椅安裝及固定方式。

同時運安會也說，除了蘇花車禍車輛，應同時優先檢視107年9月17日，台62線快速道路大埔交流道遊覽車撞路邊護欄事故，和去年6月28日，台北市陽明山湖山路遊覽車追撞事故車輛。

對此，交通部政務次長王國材稍早在立法院表示，會按照運安會建議處理，優先的先處理、最有潛在危險的先處理。不過他說，安全通告只是哪個問題提醒一下，後面還有事實報告跟調查報告，真正找出原因在調查報告。回去會再解讀跟討論。