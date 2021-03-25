「怎麼穿我的外套」外套掛車上遭竊 警獲報逮女現行犯

外籍移工阮姓女子昨騎電動車外出，順手將外套掛在車上後進店家購物，買完東西出來，見賴姓女子身上所穿正是她的外套，大聲質問「為何穿我外套？」沒想到賴女竟辯稱「這是我買的外套。」阮女怒報案，警詢後今依竊盜罪嫌將賴女依法送辦。

土城警分局頂埔派出所昨天晚上9時許獲報，土城區中央路4段一處超商外人行道上，發生吵架糾紛，巡邏員警獲報迅速趕抵，在附近工廠上班的29歲阮姓女子，一臉怒氣向警方表示，昨晚騎電動車外出購物，順手將價值約2000元的羽絨外套放在機車上，進路邊超商買完東西出來，見賴女（44歲）站在電動車旁，身上穿的黑灰色羽絨外套，正是她放在電動車上的外套。