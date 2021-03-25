機車同款同色鑰匙互通都能騎！台中阿伯騎錯女騎士機車

台中市民廖男妻子的機車與林女機車型號、顏色一樣，甚至車鑰匙功能互通，本月16日廖騎妻子機車外出，誤騎林女的機車回家，林女向警方報案，警調閱監視器畫面，查出廖妻與林女機車酷似，不僅同款同色，且車號也僅差2碼，警聯絡廖騎機車前來，林女車主笑笑地說，曾在新聞上看過類似的案件，沒想到現實生活中自己也遇上，也算是一種緣份，對於員警的協助也表達感謝。

台中市警三分局勤工派出所警員黃宇綸、李世雄，16日中午執勤時，接獲民眾報案稱機車不見，林姓女車主（48歲）著急向到場關心的員警表示，買完菜欲返家時，竟怎樣都找不到自己的機車。

警方立即協助林女調閱鄰近監視器，另於現場附近協尋是否記錯停放位置，員警在尋找過程中，在其所述的停車處附近，停放一輛與林女同款且同英文車號的銀色機車。

經員警調閱監視器，發現1名男子騎乘1輛銀色機車前來，將車子停放在林女機車旁邊後進入市場買菜，沒多久後又出現在畫面裡，神情自若地直接走向林女機車，發動機車後直接離去，員警比對2人車款、顏色及車號極為雷同，懷疑是樁騎錯車的烏龍事件。員警立即協助聯繫上廖男（63歲），此時他才知道自己竟騎錯他人機車，急忙將車子騎回現場。

廖男不好意思地直向林女道歉，他解釋：「你們看，（車子）都同款的，真的很抱歉！」原來2人機車不但同款同色，車牌號碼也只差了2碼，廖男機車平常多是太太在使用，一時不察導致了這起烏龍案件。林姓女車主笑笑地說，曾在新聞上看過類似的案件，沒想到現實生活中自己也遇上，也算是一種緣份，對於員警的協助也表達感謝。