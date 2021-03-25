情侶檔玩具鈔買哀鳳換現 8小時內被逮捕收押

18歲傅男上網假藉要買二手iPhone 12手機2支，與29歲的韓姓賣家面交卻拿出一疊玩具鈔付款，並騎車載18歲顏姓女友逃逸，警方循線以車追人，發現兩人已將手機拿到西門町銷贓變現，埋伏兩人位於板橋的住所順利逮人，由於兩人不願交出贓款，檢察官訊問後聲請羈押，由法院裁定羈押禁見。

警方調查，傅男與顏女疑似藉此手法多次犯案，兩人均有類似前科。22日傅男在臉書二手手機社團向韓姓賣家詢問手機價格並要求在新北市新莊區建國一街面交，雙方約定下午3時碰面，韓姓賣家帶著兩支二手iPhone 12到場交給傅男，他卻拿了一疊玩具千元鈔票付款，隨後騎車與女友逃逸。

韓姓賣家發現報警，警方沿路調閱監視畫面以車追人，發現兩人騎著機車返回位於板橋的住所後，改成白色轎車離開，到西門町銷贓變現，得手現金五萬後返家。