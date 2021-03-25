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轎車疑遭追撞失控衝進排水大圳沉水中 男女站車頂獲救
台南市安南區九份子重劃區今天上午10點多發生一起車禍意外，一輛白色轎車疑遭追撞後失控衝進路旁排水大圳，還好大圳水淺，車內兩人站上車頂後，由消防人員架梯將兩人救上路邊，至於車禍原因轄區警方調查中。
這起車禍發生在安南區安明路、宜安路口，台南市消防局救災救護中心今天上午10點35分接獲民眾報案， 該路口發生車禍，有輛白色轎車衝進排水大圳，擔心有人受困車內，請派人救援。
和緯消防分隊到場後發現，車內一男一女已自行從車內爬車，站上車頂，消防人員架上消防梯，讓兩人爬上路邊，兩人並沒有大礙。至於車禍發生原因，外傳白色轎車遭到後方車輛追撞後，才會失控衝進路旁排水圳，轄區警方到場調查釐清。
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