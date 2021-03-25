轎車疑遭追撞失控衝進排水大圳沉水中 男女站車頂獲救

台南市安南區九份子重劃區今天上午10點多發生一起車禍意外，一輛白色轎車疑遭追撞後失控衝進路旁排水大圳，還好大圳水淺，車內兩人站上車頂後，由消防人員架梯將兩人救上路邊，至於車禍原因轄區警方調查中。

這起車禍發生在安南區安明路、宜安路口，台南市消防局救災救護中心今天上午10點35分接獲民眾報案， 該路口發生車禍，有輛白色轎車衝進排水大圳，擔心有人受困車內，請派人救援。