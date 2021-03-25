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男子虛設臉書帳號買空賣空 魯夫公仔買家賣家都受害

聯合報 / 記者林保光／即時報導

27歲的陳姓男子利用臉書有賣家賣公仔，設多個帳號另虛刊賣公仔訊息，要買家將錢匯到賣家的帳戶，但他卻與賣家面交，取得公仔，再虛設臉書帳號，以低價賣出公仔獲利。買家匯款後沒拿到公仔報警處理，致原賣家的金融帳戶被列為警示帳戶而遭凍結。警方追查數月逮捕陳，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方了解，陳去年9月與家人吵架便離家3個月，自南投到高雄，幾乎以網咖為家，在臉書發現有賣家刊登賣卡通海賊王公仔、Switch遊戲片，便虛設帳號，同在臉書刊出賣公仔及遊戲片訊息，直到有買家與他聯繫，他即和賣家聯絡，由賣家提供金融戶號給他，他才通知買家，將匯錢到賣家的金融帳戶，自己則與賣家聯繫面交，取走公仔，並再虛設臉書帳號，以五折或六折價錢賣出公仔及遊戲片。

買家匯款後沒拿到商品，發現陳姓男子也斷絕聯絡，向警方報案遭詐騙，並提供匯款帳戶，致原商品賣家的金融帳戶遭凍結。

據警方統計，有17名買家受騙，10名賣家的金融帳戶被列為警示帳戶，陳姓男子將公仔等商品賣出以後，獲利約5萬元。

警方根據反詐騙平台大數據，查出陳的涉詐手法，調閱相關監錄系統畫面，確認他與賣家面交，並查出他的網路IP位址，才赴南投民間陳宅，逮捕陳到案，依詐欺罪嫌移送法辦。

監錄系統拍下陳姓男子面交公仔的畫面。記者林保光／翻攝
監錄系統拍下陳姓男子面交公仔的畫面。記者林保光／翻攝
警方逮捕陳姓男子，搜出海賊王魯夫公仔。記者林保光／攝影
警方逮捕陳姓男子，搜出海賊王魯夫公仔。記者林保光／攝影

詐騙 詐欺 台大

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