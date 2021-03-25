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疑業務壓力大加警政署徹查 偵查佐傳訊「不想活了」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市某警分局一名辦理拾得遺失物的內勤偵查佐，疑似因為業務壓力過大加上市警局近日實施「和風專案」，導致偵查佐一時想不開，消失將近兩天一夜，直到同事調閱監視畫面沿路追蹤，終於在桃園中壢地區找到該名偵查佐。

據悉，該名偵查佐負責承辦分局拾得遺失物業務，雖然不複雜，但一個月至少有1百至兩百多件公文待辦，他曾多次反應「業務壓力不小」。

警政署因日前刑大在天花板搜出槍枝與毒品，要求執行「和風專案」，命令新北市警局政風單位徹查各分局是否落實證物保管，到各分局查閱偵查隊員的抽屜，如果員警休假仍會要求打開休假抽屜查看。

前天政風單位到該偵查佐所在分局督導，該偵查佐疑似因業務壓力加上督導壓力，到分局沒多久後傳訊給妻子表示「業務壓力太大，不想活了」便外出失蹤，妻子接獲簡訊，嚇得打給分局長，分局長查看才發現偵查已消失，趕緊通知同仁調閱監視器了解。

警分局同仁調閱多支監視器，發現該名偵查佐疑似精神狀況非常不穩定，搭捷運離開後步行到台北市，沿路丟棄皮包內證件、提款卡等，還將服務證丟到北市某派出所，最後又步行回到新北，自三峽搭車到桃園中壢，呆坐車站附近便利超商休息，分局同仁沿路追蹤，終於在便利商店追到他，將他帶回。

因偵查佐情緒不穩定，警分局已安排他先休假，待穩定後將釐清是因何故失蹤，調查是否需要調整業務。

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新北市警局一名內勤偵查佐疑因業務壓力過大加上督導壓力，失蹤兩天一夜被尋回。圖／聯合報系資料照
新北市警局一名內勤偵查佐疑因業務壓力過大加上督導壓力，失蹤兩天一夜被尋回。圖／聯合報系資料照

監視器 失蹤

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