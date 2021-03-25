電信詐騙手法翻新 網路簽賭報明牌？70歲老先生險被騙

70歲周姓老先生接獲電信詐騙電話，對方騙他說只要購買5千元遊戲點數，除了可以加入網路六合彩群組會員，還能不定時接獲明牌，周信以為真，昨天下午4點多到北區成功路超商要購買點數時，店長驚覺有詐，報警及時攔阻。

台南市警五分局北門所警員楊仁杰、方定元，昨天下午點多巡邏時，接獲成功路全家超商店長通報有疑似遭詐騙民眾，經到場詢問周姓老先生，他表示要購買價值5千元遊戲點數，並將點數序號傳給先前所加入的網路六合彩群組作為每月會費，經警方耐心勸說是遭詐騙，成功攔阻。