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電信詐騙手法翻新 網路簽賭報明牌？70歲老先生險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

70歲周姓老先生接獲電信詐騙電話，對方騙他說只要購買5千元遊戲點數，除了可以加入網路六合彩群組會員，還能不定時接獲明牌，周信以為真，昨天下午4點多到北區成功路超商要購買點數時，店長驚覺有詐，報警及時攔阻。

台南市警五分局北門所警員楊仁杰、方定元，昨天下午點多巡邏時，接獲成功路全家超商店長通報有疑似遭詐騙民眾，經到場詢問周姓老先生，他表示要購買價值5千元遊戲點數，並將點數序號傳給先前所加入的網路六合彩群組作為每月會費，經警方耐心勸說是遭詐騙，成功攔阻。

警方表示，電信詐騙手法不斷翻新，報網路簽賭明牌是新手法，民眾接獲可疑電話要投資或借款匯款時必須再三求證，保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙諮詢，千萬不要貿然匯款造成損失，「一聽二掛三查證」才能避免財產損失，如遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，尋求警方協助查證，防止被騙。

70歲周姓老先生險遭電信詐騙，員警及時攔阻。圖／讀者提供＿
70歲周姓老先生險遭電信詐騙，員警及時攔阻。圖／讀者提供＿

電信詐騙 超商 北門

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