妙齡女遺失有重要資料的手機 警調閱監視畫面電眼尋獲

曾女於本月21日凌晨與友前往KTV唱歌後，驚覺遺失手機向警求援，警調閱店家及沿路的路口監視器影像，查出她手機遺忘在小黃車上，透過警政系統迅速聯絡到計程車司機，也在後座尋獲曾女遺失的手機，她欣喜若狂地直呼太神了，感謝警方熱心幫忙！

中市警一分局繼中派出所警員林冠維於3月21日凌晨4時許，執行自由路前守望時，突然一名民眾驚慌失措地跑過來說：「警察先生，我的手機不見了，可以幫幫我嗎？」，林見狀後，請該名民眾不要緊張。

曾女向警方表示與朋友約在自由路某KTV相聚唱歌，為了避免酒後騎車回家，因此搭乘計程車前往赴約。到達目的地後，太過於開心與朋友相聚，等到發現自己手機不見時，已經是半小時後，正在苦惱該怎麼辦時，見到警員林冠維站在KTV前，於是請求幫助。

警見她相當緊張且難過，先請曾女不要緊張，慢慢回想最後一次使用手機的時間地點，曾女想了想告訴林員，最後一次使用手機的地方就是在計程車上，而手機裡存有她許多珍貴回憶照片和重要資料，拜託警一定要幫她找回來。