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罹癌婦人被發現墜湖漂浮金龍湖面 消防員救援時已死亡

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市陳姓婦人今晨被人發現墜落湖中，消防員救援時發現她已死亡。警方到場調查，死者衣著完整，沒有明顯外傷。在查出身分後，員警通知陳女丈夫到場指認無誤，報請檢察官檢相驗查明死因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早6點多接獲報案，在安樂區樂利三街國家新城後方的金龍湖，看到一名女子在湖面半浮半沉，很不尋常，需要救援。

消防員抵達現場後，將女子拉上岸，發現她已明顯死亡，轉由警方接手處理。員警查看女子衣著完整，沒有明顯外傷，查出是50多歲的陳女後，經她的丈夫指認後確認身分。

警方未在現場及陳女家中發現遺書，據了解，陳女罹患癌症，長期接受治療，今天凌晨獨自離家前往金龍湖，隨後傳出意外。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

基隆市陳姓婦人今晨被人發現墜落金龍湖死亡，警方封鎖現場調查，報請檢察官檢相驗查明死因。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市陳姓婦人今晨被人發現墜落金龍湖死亡，警方封鎖現場調查，報請檢察官檢相驗查明死因。記者邱瑞杰／翻攝

消防員 基隆 癌症

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