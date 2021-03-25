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罹癌婦人被發現墜湖漂浮金龍湖面 消防員救援時已死亡
基隆市陳姓婦人今晨被人發現墜落湖中，消防員救援時發現她已死亡。警方到場調查，死者衣著完整，沒有明顯外傷。在查出身分後，員警通知陳女丈夫到場指認無誤，報請檢察官檢相驗查明死因。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早6點多接獲報案，在安樂區樂利三街國家新城後方的金龍湖，看到一名女子在湖面半浮半沉，很不尋常，需要救援。
消防員抵達現場後，將女子拉上岸，發現她已明顯死亡，轉由警方接手處理。員警查看女子衣著完整，沒有明顯外傷，查出是50多歲的陳女後，經她的丈夫指認後確認身分。
警方未在現場及陳女家中發現遺書，據了解，陳女罹患癌症，長期接受治療，今天凌晨獨自離家前往金龍湖，隨後傳出意外。
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