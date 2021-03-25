大貨車誤闖機慢車道動彈不得 中市交警即刻救援脫困
交通警察大隊第二中隊警員劉炳東3月23日上午10時，於國道一號中港交流道匝道下方執行交通稽查勤務，突有1名男子神色慌張跑過來求援，因駕駛大型貨車不熟悉路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。
該名貨車司機30多歲，第一次送貨至台中市要返回北部時，因不熟悉當地路況，他遂打算依賴手機導航指引，卻不慎誤上慢車道；對於路況不熟悉的外縣市朋友，經常仰賴手機中導航系統指引方向，偶爾會遇到導錯路線或繞路的情形，甚至被應用程式誤導而開進單行道或快速道路。因此使用導航系統時，除了留意所指引的方向外，更重要的是留意路上的號誌、標線、標誌，以免讓自己身陷危險或影響其他用路人安全。
交通警察大隊呼籲，用路人對於不熟悉的環境，出發前應確認行經路線，並以路標指示為主、導航為輔，萬一走錯路，切勿慌張，更勿任意變換車道(或逆向)，以免造成自己或其他用路人的危險，必要時可請警察到場協助。
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