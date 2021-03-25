快訊

台南驚傳情變凶殺案 男砍殺前女友母親及阿嬤1死1傷

仍卡運河內！長榮貨櫃巨輪脫困作業暫停 歐媒：發生的時間實在不妙

大貨車誤闖機慢車道動彈不得 中市交警即刻救援脫困

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

交通警察大隊第二中隊警員劉炳東3月23日上午10時，於國道一號中港交流道匝道下方執行交通稽查勤務，突有1名男子神色慌張跑過來求援，因駕駛大型貨車不熟悉路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。

該名貨車司機30多歲，第一次送貨至台中市要返回北部時，因不熟悉當地路況，他遂打算依賴手機導航指引，卻不慎誤上慢車道；對於路況不熟悉的外縣市朋友，經常仰賴手機中導航系統指引方向，偶爾會遇到導錯路線或繞路的情形，甚至被應用程式誤導而開進單行道或快速道路。因此使用導航系統時，除了留意所指引的方向外，更重要的是留意路上的號誌、標線、標誌，以免讓自己身陷危險或影響其他用路人安全。

交通警察大隊呼籲，用路人對於不熟悉的環境，出發前應確認行經路線，並以路標指示為主、導航為輔，萬一走錯路，切勿慌張，更勿任意變換車道(或逆向)，以免造成自己或其他用路人的危險，必要時可請警察到場協助。

大型貨車司機不熟悉中市路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。圖／警方提供
大型貨車司機不熟悉中市路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。圖／警方提供
大型貨車司機不熟悉中市路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。圖／警方提供
大型貨車司機不熟悉中市路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。圖／警方提供
大型貨車司機不熟悉中市路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。圖／警方提供
大型貨車司機不熟悉中市路況，誤判導航指引方向誤闖中港交流道的機慢車道，車輛受困無法動彈，員警一路指揮讓大型貨車倒車回原本的車道，協助車輛脫困，結束一場虛驚。圖／警方提供

車道 警察

延伸閱讀

台82線嘉縣東石交流道附近 大貨車撞機車2人受傷

影／高鐵大道嘉義縣路段大貨車撞轎車 女駕駛無生命跡象

大甲公墓今起火還燒掉一輛車 中市昨天一天公墓火56件

大貨車翻覆紡織品散落匝道 國一北斗南下入口受阻

相關新聞

國1高雄段凌晨死亡車禍 女遭追撞車尾嚴重內凹傷重身亡

國道1號南下364.8公里處今天凌晨4點發生死亡車禍，陳姓女子開的轎車疑莊姓男子所開轎車追撞，陳女車輛車尾嚴重內凹，當場...

「風險不能冒」蘇花車禍召回718遊覽車 交通部：清明前做好檢查

蘇花公路宜蘭東澳路段遊覽車撞山壁造成六死、39人傷，儘管肇事原因還在釐清，交通部長林佳龍已下令要求召回打造該事故車輛的名...

大貨車誤闖機慢車道動彈不得 中市交警即刻救援脫困

交通警察大隊第二中隊警員劉炳東3月23日上午10時，於國道一號中港交流道匝道下方執行交通稽查勤務，突有1名男子神色慌張跑...

北市無名男子景美公園公廁內被燒死 疑似自焚警消正調查

今天早上8時許，台北市文山區景美運動公園公廁，突然起火冒煙，晨運民眾趕緊報案，消防局派出消防車滅火，卻發現一名男子全身焦...

國1高雄段車禍車尾被撞到不見了 1女無生命跡象

中山高速公路南下365.3公里處今天清晨4點多，一輛銀色轎車疑遭到追撞，車尾嚴重內凹到完全看不見，車內女駕駛被救出後無生...

撞上加油站火燒車 駕駛慘死

卅七歲陳姓男子昨天凌晨駕車返家，從國道十號旗山端下交流道後，高速直衝路旁加油站加油島，車子爆炸起火，陳未逃出葬身火窟。該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。