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國1高雄段凌晨死亡車禍 女遭追撞車尾嚴重內凹傷重身亡
國道1號南下364.8公里處今天凌晨4點發生死亡車禍，陳姓女子開的轎車疑莊姓男子所開轎車追撞，陳女車輛車尾嚴重內凹，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍死亡。國道警方初步判斷，車禍起因是莊男未注意車前狀況。
據了解，今天凌晨4點多左右，莊男（22歲）開綠色轎車行經國道1號南下路段，在接近364.8公里處時，莊疑似未注意車前狀況，先追撞上陳女（58歲）所開車輛，再撞擊國道內側護欄。
警消獲報到達現場後，先將輕微擦傷的莊男送醫，後再將已失去呼吸心跳，呈現OHCA且受困在車內的陳女緊急送醫搶救，陳經插管、輸血後仍急救無效，在接近清晨6點時，由院方宣告急救無效死亡。
現場莊男所開綠色轎車車頭全毀，停在國道內側車道上，另一輛陳女所開的銀色轎車車尾內凹，車體嚴重變形。車禍發生後，現場封閉3線主線車道，在接近凌晨5點時排除。
國道警方對莊男實施酒測，酒精值為零，初步判斷肇事原因是未注意車前狀況，車禍原因還在釐清中。
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