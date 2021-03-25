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「風險不能冒」蘇花車禍召回718遊覽車 交通部：清明前做好檢查

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

蘇花公路宜蘭東澳路段遊覽車撞山壁造成六死、39人傷，儘管肇事原因還在釐清，交通部長林佳龍已下令要求召回打造該事故車輛的名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，完成安檢前暫停營運。對此，交通部政務次長王國材說，因為「風險不能冒」，將在清明連假前做好檢查工作。

蘇花公路重大車禍發現，有乘客繫緊安全帶，卻連人帶椅被拋飛出車外。運安會主委楊宏智昨說，根據初步調查，當時車速僅45公里，不管怎麼碰撞，座椅都不應和車體分離，「很不尋常」，加上去年陽明山遊覽車撞公車事故也發現類似情況，認定車體結構有系統性問題。最快今天發布期中安全通告，建議交通部召回相關車輛重新檢測；車安中心對於新出廠遊覽車的檢測規範需要調整，且是非常必要。

該肇事車輛為名盛實業公司產製，交通部長林佳龍昨已下令公路總局和車安中心召回名盛實業所產製的718輛遊覽車，在完成安全檢核前，即日起暫停營運。此外，對於遊覽車評鑑機制延宕、車安中心安檢機制是否有疏漏，林佳龍也要求同步調查是否涉有行政疏失，「究責無上限」。

立法院交委會今天進行鐵路法修法，並進行詢答。王國材接受媒體聯訪時表示，運安會已啟動安全通告，事實上除了展開運安調查，交通部也在行政調查，掌握車體結構問題做召回。運安會報告還沒出來，但風險不能冒，要求車安中心、公路總局在清明連假前做好檢查工作，確保遊覽車安全。

王國材說，運安會報告分為三階段，一是安全通告、再來是實調查、最後是完整調查。交通部會尊重運安會建議，檢查和調查出來，若確實要求要全台1.5萬輛遊覽車都要召回，會處理。

王國材說，目前風險最大的是打造的車廠公司，打造部分會先檢查，優先風險的做第一波檢查，會針對名盛這家公司也會做行政調查，相關車輛召回檢查。

媒體追問，遊覽車打造面向問題。王國材說，交通部民國97年有大客車結構安全檢測基準，現在按這個做，但現在是用樣本車檢查，其他按照檢測車來做，會希望車安中心對兩面向檢視，一是該基準本身檢討，另外是有沒有按照基準施工。

交通部政務次長王國材說，因為「風險不能冒」，將在清明連假前做好檢查工作。記者曹悅華／攝影
交通部政務次長王國材說，因為「風險不能冒」，將在清明連假前做好檢查工作。記者曹悅華／攝影

遊覽車 王國材 運安會

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