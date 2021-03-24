假應徵真竊盜 男子上班第一天就偷錢落跑

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄吳姓男子身背竊盜通緝，拿偷來的身分證應徵超商店員，且在第一天上班就拿走收銀機內的12萬元現金落跑，警方獲報前天深夜逮捕吳男，依業務侵占、竊盜、偽造文書罪嫌送辦。

據了解，吳男（30歲）上網搜尋徵才網站、臉書社團尋找超商、賣場、3C賣場工作，並以偷竊來的身分證，持假履歷表應徵，再趁上班時將店內的現金竊取走，實行「假應徵真行竊」。

吳日前與友人雲姓男子打牌時，偷走雲男身分證，再藉用雲證件到鳳山區經武路上的超商應徵，本月21日下午3點第一天上班時，吳就拿著收銀機內12萬元逃逸。

超商王姓女店長在2小時後發現報案，轄區警方鳳山分局立即成立專案小組，擴大調查比對，鎖定有竊盜通緝身分的吳男。

前天晚上11點多時，警方在吳男熱河街住家附近埋伏將他逮捕。當時吳男身上背著LV名牌包，不過身上僅剩30元，其餘贓款全數花完。

高雄吳姓男子身背竊盜通緝，卻還拿著竊盜而來的身分證，應徵超商店員，沒想到吳男第一天上班就拿走收銀機內的現金落跑。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓男子身背竊盜通緝，卻還拿著竊盜而來的身分證，應徵超商店員，沒想到吳男第一天上班就拿走收銀機內的現金落跑。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓男子身背竊盜通緝，卻還拿著竊盜而來的身分證，應徵超商店員，沒想到吳男第一天上班就拿走收銀機內的現金落跑。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓男子身背竊盜通緝，卻還拿著竊盜而來的身分證，應徵超商店員，沒想到吳男第一天上班就拿走收銀機內的現金落跑。記者邱奕能／翻攝
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高雄吳姓男子身背竊盜通緝，卻還拿著竊盜而來的身分證，應徵超商店員，沒想到吳男第一天上班就拿走收銀機內的現金落跑。記者邱奕能／翻攝
高雄吳姓男子身背竊盜通緝，卻還拿著竊盜而來的身分證，應徵超商店員，沒想到吳男第一天上班就拿走收銀機內的現金落跑。記者邱奕能／翻攝

超商 竊盜 身分證

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