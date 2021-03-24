六輕異壬醇廠製程異常冒煙 環保局將依空污法開罰

中央社 / 雲林縣24日電

雲林縣消防局今天晚間6時許接獲民眾報案，指六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠冒黑煙，消防局派員前往現場，布水線降溫搶救，雲林縣環保局將依空氣污染防制法祭出裁罰。

南亞公司發新聞稿說明，南亞公司海豐總廠異壬醇廠（INA）今天晚間6時22分，吸附製程液中觸媒的樹脂床高溫冒煙，立即由塑化消防隊出勤4輛消防車在現場出水降溫。

南亞公司指出，經系統洩壓後，事故現場在晚間7時43分已控制，管內尚有部分殘液，持續灑水降溫警戒中，無人員傷亡，發生事故原因待調查釐清。

雲林縣消防局亦接到民眾報案，派8車16人前往現場搶救；經現場消防專人初步研判燃燒位置在1樓，燃燒物質為初壬醛和樹脂，燃燒面積約3平方公尺。

雲林縣議員許志豪、麥寮鄉長蔡長昆聽聞六輕工業區發生事故，立刻到廠區了解，許志豪表示，現場只看到冒煙，空氣中有濃濃的惡臭味。

雲林縣環保局長張喬維表示，環保局已派員到場對水、周遭空氣採樣，將以違反空氣污染防制法先對南亞公司祭出裁罰。

六輕 高溫

延伸閱讀

六輕異壬醇廠冒煙 布水線降溫搶救

麥寮六輕異壬醇廠冒黑煙 消防人員射水降溫中

台南托育業者拉布條反對納管 環保局鼓勵空品自主管理

小偷頻光顧誠實商店 雲林環保局公布畫面請警民抓賊

相關新聞

麥寮六輕異壬醇廠冒黑煙 消防人員射水降溫中

麥寮六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)，今晚6時許傳出樹酯倉庫內冒出火花及黑煙，雲林縣消防局獲報後前往灌救，約...

兩車擦撞 14名外籍女移工輕傷送醫

彰化縣溪湖鎮美溪路二段今天晚上8點多發生小客車與廂型車擦撞車禍，造成廂型車內搭載的14名菲律賓籍外籍女移工輕傷，送醫後幸...

影／雲林斗六行義宮火警 1廟公命喪後側臨時屋

雲林縣斗六市行義宮今晚8點42分傳出火警，據目擊者指出，起火燃燒處為該廟後方的臨時屋，當時林姓廟公正在裡面休息，因行動不...

影／遊覽車公司鐵門深鎖冒煙 爐火忘關虛驚一場

基隆市義一路一家遊覽車出租公司，今晚7點多不斷冒煙出來，附近住戶都緊急疏散，旁邊就是一家婦產科，消防局調派大批消防人車趕...

獨居翁騎單車迷途癱坐地上！熱心警載送+背助返家

台中市警局霧峰分局長陳家銘說，萬豐派出所警員張紹峯、姚海忠21日下午2時獲報，霧峰區豐正路386巷口有路倒老翁，到場發現...

台82線嘉縣東石交流道附近 大貨車撞機車2人受傷

嘉義縣台82線快速公路7.8公里處，朴子市往東石鄉平面道路段，下午5點25分發生大貨車撞機車車禍，造成55歲機車男騎士與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。