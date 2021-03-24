六輕異壬醇廠製程異常冒煙 環保局將依空污法開罰
雲林縣消防局今天晚間6時許接獲民眾報案，指六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠冒黑煙，消防局派員前往現場，布水線降溫搶救，雲林縣環保局將依空氣污染防制法祭出裁罰。
南亞公司發新聞稿說明，南亞公司海豐總廠異壬醇廠（INA）今天晚間6時22分，吸附製程液中觸媒的樹脂床高溫冒煙，立即由塑化消防隊出勤4輛消防車在現場出水降溫。
南亞公司指出，經系統洩壓後，事故現場在晚間7時43分已控制，管內尚有部分殘液，持續灑水降溫警戒中，無人員傷亡，發生事故原因待調查釐清。
雲林縣消防局亦接到民眾報案，派8車16人前往現場搶救；經現場消防專人初步研判燃燒位置在1樓，燃燒物質為初壬醛和樹脂，燃燒面積約3平方公尺。
雲林縣議員許志豪、麥寮鄉長蔡長昆聽聞六輕工業區發生事故，立刻到廠區了解，許志豪表示，現場只看到冒煙，空氣中有濃濃的惡臭味。
雲林縣環保局長張喬維表示，環保局已派員到場對水、周遭空氣採樣，將以違反空氣污染防制法先對南亞公司祭出裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言