聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／雲林斗六行義宮火警 1廟公命喪後側臨時屋
雲林縣斗六市行義宮今晚8點42分傳出火警，據目擊者指出，起火燃燒處為該廟後方的臨時屋，當時林姓廟公正在裡面休息，因行動不便未即時逃出；消防人員獲報後趕抵現場布水線搶救，但林男仍不幸死亡。
位在斗六市雲林路二段的行義宮，主祀廖府千歲，今天晚間8時許仍有不少信徒在廟前談天。目擊者表示，事發時聞到一陣燒焦味，往廟後方一看，竟發現鐵皮構造臨時屋竄出火光，嚇得趕緊報案。
消防局獲報後出動公園、斗六、斗南、六合分隊車組及第一大隊前往現場搶救。現場燃燒面積約50平方公尺，火勢約在30分鐘後撲滅。
目擊者說，該廟69歲林姓廟公平時就住在臨時屋內，當時他已在內休息，在場信眾都被突如其來的火嚇得驚慌失措，至今仍心有餘悸。
附近居民表示，由於林男行動稍有不便，第一時間並未逃出，大家都不斷祈禱他平安無事，不料還是未能逃過一劫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言