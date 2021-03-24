影／雲林斗六行義宮火警 1廟公命喪後側臨時屋

雲林縣斗六市行義宮今晚8點42分傳出火警，據目擊者指出，起火燃燒處為該廟後方的臨時屋，當時林姓廟公正在裡面休息，因行動不便未即時逃出；消防人員獲報後趕抵現場布水線搶救，但林男仍不幸死亡。

位在斗六市雲林路二段的行義宮，主祀廖府千歲，今天晚間8時許仍有不少信徒在廟前談天。目擊者表示，事發時聞到一陣燒焦味，往廟後方一看，竟發現鐵皮構造臨時屋竄出火光，嚇得趕緊報案。

消防局獲報後出動公園、斗六、斗南、六合分隊車組及第一大隊前往現場搶救。現場燃燒面積約50平方公尺，火勢約在30分鐘後撲滅。

目擊者說，該廟69歲林姓廟公平時就住在臨時屋內，當時他已在內休息，在場信眾都被突如其來的火嚇得驚慌失措，至今仍心有餘悸。